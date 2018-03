Wolfsciencecenter Ernstbrunn: Wolfsflucht war ein Gesetzesverstoß

EndZOO fordert umfangreiche Sicherheitskontrollen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Die österreichische Tierschutzorganisation EndZOO bezeichnet die Flucht von drei Wölfen aus der Zoo-Gefangenschaft des "Wolfsciencecenter Ernstbrunn" am vergangenen Wochenende als klaren Verstoß gegen österreichische und europäische Rechtsverordnungen. So fordert die bundesweite "Zoo-Verordnung" im Paragraph 2 die Gewährleistung, dass "der Zoo dem Entweichen von Tieren vorbeugt". Die Europäische Union fordert in einer Verordnung (Artikel 8) vom Staat Österreich, dass dieser entsprechende Maßnahmen ergreift, die ebenfalls ein "Entweichen von Tieren" verhindern. Angesicht der gehäuften Fluchten von nichtmenschlichen Personen in diesem und letzten Jahr fordert EndZOO nun bundesweite Sicherheitskontrollen in allen österreichischen Zoo-Gefangenschaften.

"Vielen Gehegen mangelt es, angesichts der letzten Fluchten, ganz offensichtlich an ausreichenden Sicherheitstechniken. Hier muss, zum Schutz des Lebens und Wohlbefinden von Mensch und nichtmenschlichen Tieren, schnellstmöglich nachgebessert werden. Ebenso müssen bundesweit einheitlich geltende Sicherheitsregeln erstellt und schnellstmöglich umgesetzt werden. Wir kennen Raubkatzengehege, die noch nicht einmal eine Sicherheitsschleuse vor den Außengehegen besitzen. Offenbar war der tödliche endende Jaguar-Angriff im Tiergarten Schönbrunn 2002 noch nicht Warnung genug um entsprechend modernen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Dass bisher keine weiteren Menschen und nichtmenschlichen Tiere ernsthaft zu Schaden gekommen sind, ist nichts als Glück.", so Zoo-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht abschließend.

Zoo-Verordnung (BGBl. II Nr. 491/2004 idF BGBl. II Nr. 30/2006*)

http://www.vetmeduni.ac.at/uploads/media/Zooverordnung.pdf

EU-Zoorichtlinie (1999/22/EG)

http://www.ots.at/redirect/euzoorichtlinie

