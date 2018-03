NEOS Tirol kritisiert Grünen Agrar-Rückzieher

Gerhold:"Gerichte werden ignoriert. Wir nähern uns schon Kärntner Ortstafel-Verhältnissen"

Wien (OTS) - Die gestrige Sondersitzung des Tiroler Landtags zum Thema der Rückübertragung von Agrargemeinschafts-Gemeindegut an die Gemeinden zeige, dass die Tiroler Grünen sich schnell aus der Verantwortung ziehen, wenn es darum geht ihre Wahlversprechen einzuhalten. Sie demonstrieren ihre neue Lust an der Macht und ziehen sich durch die Verschiebung des Antrags in einen Ausschuss aus der Verantwortung gegenüber ihrer Tiroler Wählerinnen und Wähler.

"Nach so kurzer Zeit schon eines der wesentlichsten Wahlversprechen über Bord zu werfen, ist ganz klar nicht der neue Stil, den sich die Tirolerinnen und Tiroler vor der Wahl gewünscht hatten", so NEOS-Landessprecherin Brigitte Gerhold über die plötzliche 180-Grad Wendung der Grünen in Tirol. "Für NEOS ist es eindeutig, dass die Politik in Tirol schon seit Jahren den Auftrag vieler Gerichte ignoriert und versucht die Rückübertragung zu begraben. Es kann nicht sein, dass dieses Unrecht weiterhin so bestehen bleibt. Wir nähern uns schon Kärntner Ortstafel-Verhältnissen!" NEOS werde sich dafür einsetzen, dass dieses Unrecht ein für alle Mal beseitigt wird.

Gerholds Wertschätzung gilt hingegen engagierten Oppositionsparteien, wie der Liste Fritz: "Solange wir noch nicht im Landtag vertreten sind, bin ich froh, dass dort zumindest eine Partei dafür kämpft, dass dieses Thema nicht unterschlagen wird. Für NEOS ist klar: Unser Land gehört nicht den Agrargemeinschaften, sondern den Bürgerinnen und Bürgern Tirols."

