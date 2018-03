FÜNF FREUNDE 3 - Die berühmtesten Freunde der Welt brechen auf zu neuen Abenteuern

Ein versunkenes Schiffswrack, ein sagenumwobener Piratenschatz, ein Dschungel voller Abenteuer und Julian in Lebensgefahr! Die FÜNF FREUNDE sind zurück und stürzen sich auf einer geheimnisvollen Insel in ein rasantes neues Abenteuer - exotische Tiere und spektakuläre Schauplätze inklusive.

Kokospalmen, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser - eigentlich steht ein entspannter Badeurlaub auf dem Programm. Doch kaum sind George (VALERIA EISENBART), Julian (QUIRIN OETTL), Dick (JUSTUS SCHLINGENSIEPEN), Anne (NEELE MARIE NICKEL) und Timmy auf der exotischen Urlaubsinsel gelandet, wittern sie schon wieder ein Abenteuer: Während Onkel Quentin (MICHAEL FITZ) mit einem befreundeten Wissenschaftler seinen Studien nachgeht, entdecken sie beim Tauchen ein Schiffswrack. Darin versteckt ist ein geheimnisvoller Kompass - der Hinweis auf einen Piratenschatz, da ist sich das einheimische Mädchen Joe (DAVINA WEBER) sicher. George, Julian, Dick und Anne freunden sich mit ihr an und erfahren, dass der Investor Mr. Haynes (SKY DU MONT) Joes Familie aus der Bucht vertreiben will, um dort ein gigantisches Ferienressort zu errichten. Mit dem Schatz könnte man ihre Heimat retten! Eine abenteuerliche Jagd quer durch den Dschungel beginnt - und das Gangsterpärchen Cassi (NORA VON WALDSTÄTTEN) und Nick (MICHAEL KESSLER) ist den Kids dicht auf den Fersen. Zu allem Überfluss wird Julian auch noch von einem hochgiftigen Käfer gebissen, kurz bevor der Kompass sie in eine Höhle voller Gold führt ... Werden die Freunde ein Gegenmittel für Julian finden und den Schatz gegen die Gangster verteidigen können, bevor die Bagger in Joes Dorf anrollen?

Vorlage für FÜNF FREUNDE 3 bildet erneut die beliebte Jugendbuchreihe "Fünf Freunde" von Enid Blyton. Die erfolgreichen ersten beiden Teile versammelten jeweils über eine Million Zuschauer vor der Leinwand und wurden auf diversen internationalen Filmfestivals unter anderem mit dem GOLDEN GRYPHON des GIFFONI FILM FESTIVALS, dem GOLDEN SPROCKET Award des TIFF KIDS International Filmfestivals in Toronto sowie dem GOLDEN SLIPPER, dem Hauptpreis des 52. ZLIN FILM FESTIVALS prämiert.

Mit FÜNF FREUNDE 3, einer SamFilm-Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film, setzen die Produzenten Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström (OSTWIND, DIE WILDEN KERLE 1-5) und Constantin Film ihre überaus erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Mike Marzuk, der bereits bei FÜNF FREUNDE und FÜNF FREUNDE 2 Regie geführt hat, inszeniert auch den dritten Teil. Neben den jungen Stars der ersten beiden Filme Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen und Neele Marie Nickel, überzeugen Nora von Waldstätten (CARLOS - DER SCHAKAL, Das Adlon. Eine Familiensaga) und Michael Kessler (Kesslers Expedition, DIE SCHLÜMPFE 2) als komisch-gefährliches Gangsterpärchen, Sky du Mont (DER SCHUH DES MANITU, EYES WIDE SHUT) als zweifelhafter Investor und Michael Fitz (Tatort München) erneut als Onkel Quentin. An ihrer Seite gibt Davina Weber ihr Leinwanddebüt.

FÜNF FREUNDE 3 wurde gefördert von FFF Bayern, FFA, FFHSH und DFFF.

Kinostart: 16. Januar 2014 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele Marie Nickel, Davina Weber, Michael Fitz, Nora von Waldstätten, Michael Kessler, Sky du Mont u.v.a. Regie: Mike Marzuk Drehbuch: Sebastian Wehlings und Peer Klehmet nach der Buchreihe "Fünf Freunde" von Enid Blyton Produzenten: Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström, SamFilm Co-Produzent: Martin Moszkowicz, Constantin Film

