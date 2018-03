Urania/Kuffner Sternwarte: "Lift off! Unser Weg ins All"

Neue Führung zeigt die Entwicklung der Raumfahrt - vom Feuerwerk bis zum Space Tourismus

Wien (OTS) - Der Weltraum, unendliche Weiten, die nicht nur in der Science Fiction erforscht werden wollen. Mit Raketen und Raumsonden erobert die Menschheit seit einem Jahrhundert das All. Die Sternwarten der VHS Wien zeigen nun, wie alles begonnen hat. Die neue Führung "Lift off! Unser Weg ins All" beleuchtet chronologisch die Entwicklung der Raumfahrt. Die Premiere findet bei freiem Eintritt am 25. Oktober im Dachsaal der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) statt. Weitere Termine stehen sowohl in der Kuffner- als auch der Urania Sternwarte am Programmkalender.

Vom Feuerwerkskörper zur Mondlandung

Die neue Führung "Lift off! Unser Weg ins All" zeigt, wie sich ausgehend vom einfachen Feuerwerkskörper der Chinesen die Mondlandephantasien Jules Vernes entwickeln konnten. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatten Wissenschaftler ihre Visionen in mathematische Formeln verwandelt. Es brauchte kriegerische Anwendungen, um daraus den Bau einer leistungsfähigen Rakete umzusetzen. Wie schnell aus der Waffe die spektakulärste aller Raketen - die Saturn 5 - entwickelt wurde, hätten sich die Pioniere aus früheren Tagen wohl nicht erträumt. So hoch wie der Stephansdom und mit einer Leistung von 80 Millionen Fiakern ebnete die Rakete den Weg zum Mond. Wie Raketenantriebe damals und heute funktionieren wird während der Führung auch per Experiment gezeigt. Auch ein Blick in die Zukunft ist Teil des Programms: Mondstationen und bemannte Marsmissionen stehen auf der Raumfahrt-Speisekarte der nächsten 30 Jahre.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.planetarium-wien.at sowie unter 01/89174-150000.

Factbox:

- Premiere: 25.10.2013, 20 Uhr

VHS Wiener Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Anmeldung erforderlich!

- Termine Urania Sternwarte: Fr 08.11.2013, 20 Uhr - 21:30 Uhr; Do 21.11.2013, 20 Uhr - 21:30 Uhr; Fr 27.12.2013. 20 Uhr - 21:30 Uhr Uraniastraße 1, Eingang Turmstiege, 1010 Wien

- Termine Kuffner Sternwarte: Di 29.10.2013; 20 Uhr - 21:30 Uhr, Sa 30.11.2013; 20 Uhr - 21:30 Uhr

Johann Staud-Straße 10, 1160 Wien

Informationen und Reservierung unter www.planetarium-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Werner Gruber

Direktor

Planetarium der Stadt Wien, Kuffner- und Urania Sternwarte

Mobil: 0676/312 66 34



Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at