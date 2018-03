IG Pflanzenschutz fordert klare Konzepte und verlässliche Politik

Agrar- und Umweltpolitik müssen gemeinsam Zukunftsstrategie zu Ernährungssicherheit entwickeln

Wien (OTS/IGP) - Wien, 22. Oktober 2013 (Wien/IGP) Ausreichend gesunde und sichere Lebensmittel herzustellen ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Während laut der Vereinten Nationen die Weltbevölkerung von den derzeit rund sieben Milliarden bis 2050 auf 9 Milliarden ansteigen soll, schrumpfen vor allem durch Besiedelung die Anbauflächen kontinuierlich. Davon wird auch die Versorgungssituation in Österreich betroffen sein. "Um den gewohnt hohen Selbstversorgungsgrad mit kontrollierten und sicheren Lebensmitteln in den kommenden Jahren zu halten, braucht es eine neue gesamtheitliche Agrar- und Umweltpolitik, die auch den modernen Pflanzenschutz mitbedenken muss. Nur so kann sich Österreich dauerhaft selbst ernähren und seine Eigenversorgung langfristig sichern", so Christian Stockmar und Martin Schöpfer, Vorstände der Interessengemeinschaft der pflanzenschutzmittelproduzierenden Unternehmen, im Rahmen eines Pressegesprächs zur Regierungsbildung.

Pflanzenschutz sichert heimische Versorgung

Die Pflanzenschutzmittelhersteller leisten einen Beitrag zur Versorgung mit sicheren, gesunden und leistbaren Lebensmitteln aus heimischer, regionaler Produktion. Von diesen Betrieben werden Millionenbeträge in die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Pflanzenschutzprodukte investiert. Die Entwicklung und Zulassung eines einzelnen Pflanzenschutzproduktes kostet rund 200 Millionen Euro. Ein Großteil davon - rund 69 Mio. Euro - geht in die Erforschung der Verträglichkeit für Mensch, Tier und Umwelt. So gehören moderne Pflanzenschutzmittel zu den besterforschten Produkten, die bei sachgemäßer Anwendung sicher und verträglich sind.

Sachliche Diskussion

Die gegenwärtige Diskussion stellt die Sicherheit dieser Pflanzenschutzmittel häufig in Frage mit oft emotionaler und verfälschender Argumentation. Dieser Diskussion möchte sich die Branche stellen und mit sachlicher und offener Information die Fakten ins rechte Licht setzen.

Rechtssicherheit für Forschung von Politik gefordert

Grundlage für die langfristige Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind stabile rechtliche Rahmenbedingungen. Nur so ist es möglich die bestehenden Produkte zu verbessern und noch umweltverträglicher zu machen sowie neue, noch bessere und zielgenauere Pflanzenschutzmittel zu entwickeln. Kurzfristige, aufgrund von populistisch geführten und auf Angstmache basierenden Kampagnen, machen diese Forschung unmöglich. Stockmar und Schöpfer wünschen sich von der künftigen Bundesregierung stabile und verlässliche Rahmenbedingungen um als Partner der Landwirtschaft, die Rolle, die Versorgungssicherheit mit gesunden und sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten, auch künftig erfüllen zu können.

Fotos zum Download unter

http://www.pflanzenschutz.fcio.at/presse/pressebilder.html

Über die IG Pflanzenschutz:

Die 16 Mitglieder der IG Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen rd. 370 Mitarbeiter in Österreich. Den Vorsitz der Gruppe hat Dr. Christian Stockmar von Syngenta inne. Stellvertretend stehen ihm DI Martin Schöpfer von Bayer CropScience sowie KR Andreas Stöckl von Kwizda Agro zur Seite. Innerhalb der IG Pflanzenschutz befassen sich Experten mit unterschiedlichen Themenbereichen, so zum Beispiel im Fachausschuss für Ökologie und Technik (FÖT) oder im Ausschuss für Haus- und Gartenprodukte (H&G). Die heimische Pflanzenschutzmittelbranche erwirtschaftet pro Jahr rund 130 Millionen Euro an Umsatz. Auf europäischer Ebene (EU 27 und EFTA) stehen diesen 130 Millionen etwa 7,5 Milliarden Euro an Umsatz (2011) gegenüber. Das Weltmarktvolumen für Pflanzenschutzmittel beträgt rund 36 Milliarden Euro (2012). Die Pressearbeit der IG Pflanzenschutz hat mit 1. September 2013 die Firma Daniel Kapp | Strategic Consulting & Responsible Communication GmbH übernommen.

Die Mitglieder der IP Pflanzenschutz sind in alphabethischer Reihenfolge:

- BASF Österreich GmbH

- Bayer Austria GmbH

- Belchim Crop Protection GmbH Österreich

- Cheminova Austria GmbH & Co KG

- COMPO Austria GmbH

- Dow Agro Sciences GmbH

- Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH

- Feinchemie Schwebda GmbH

- Florissa Handels- und Produktions GmbH

- Kwizda Agro GmbH

- Monsanto (Deutschland) GmbH

- Nufarm Austria GmbH & Co KG

- SCOTTS CELAFLOR HGmbH

- Syngenta Agro GmbH

- W. Neudorff GmbH KG

- WINDHAGER HandelsgesmbH

Rückfragen & Kontakt:

Tel. 01/2350422-30

pflanzenschutz @ danielkapp.at