RfW-BO Amann zum "Tag der Lehre": Taten statt Worthülsen sind gefragt!

"Misst man die Regierung an ihren (Un-)Taten gegenüber der betrieblichen Lehre, sieht es düster aus!"

Wien (OTS) - "Wir brauchen Strategien zur besseren Ausbildungsfähigkeit unserer Jugendlichen, das Image der Lehre muss aufgewertet werden und die betriebliche Lehrlingsausbildung Vorrang haben gegenüber den staatlich gelenkten überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten (ÜLA). Das heißt, all das, was die bisherige SPÖVP-Regierung verabsäumt hat, muss getan werden", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann am "Tag der Lehre".

Dass heute die Betriebe die "Schule" selbst in die Hand nehmen müssten, weil es das Bildungssystem nicht schaffe, Jugendlichen essenzielle Grundkenntnisse zu vermitteln und sie fit für eine Ausbildung zu machen, sei eine Schande. Dass 2011 speziell "Lehrlinge" aus den hochsubventionierten überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten - nämlich 32 Prozent - ihre Ausbildung abgebrochen hätten, spreche Bände. "SPÖVP sind mit ihrer Politik -Zurücknahme des Blum Bonus, Zurücknahme der Lehrstellenberater und letztlich der Zurücknahme des Qualitätssicherungsmodells - vollends gescheitert. Das ist offensichtlich", so Amann. Ein betrieblicher Lehrling werde praxis- und wirtschaftsnah ausgebildet und koste einen Bruchteil des ÜLA-"Lehrlings", der mit rund 18.000 Euro jährlich zu Buche schlage - um dann erst recht keinen Platz am Arbeitsmarkt zu finden.

Es sei im Übrigen ein schlechter Witz, dass ausgerechnet Noch-Wirtschaftsminister Mitterlehner sich dafür ausspreche, das Image der Lehre zu stärken. "Mit der Abschaffung des "Qualitätsbonus" hat er genau das Gegenteil getan: Er hat dem Image der Lehre einen schweren Schaden zu gefügt. Taten, nicht Worthülsen sind gefragt. Und misst man die Regierung an ihren (Un-)Taten gegenüber der betrieblichen Lehre, sieht es düster aus!", so Amann.

