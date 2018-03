SP-Peschek zum "Tag der Lehre": Neue Verbesserungen kommen in Wien!

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Lehrausbildung ist eine wesentliche Säule des österreichischen Bildungssystems und wir schätzen alle Jugendliche, die sich entschlossen haben, diesen Weg zu gehen. Denn eine fundierte Ausbildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben, zur Verwirklichung von Träumen in der Arbeitswelt und gutem Einkommen", so der SP-Jugendsprecher und Landtagsabgeordnete Christoph Peschek zum heutigen "Tag der Lehre".

Peschek weiter: "Weil uns die Lehre so wichtig ist, müssen wir diese weiterentwickeln! So gibt es in den Bereichen Quantität und Qualität einen Verbesserungsbedarf und der bundesweite Trend, dass immer weniger Betriebe ausbilden macht auch vor Wien nicht Halt. Leider bilden die privatwirtschaftlichen Betriebe in Wien nur mehr 8,5 Prozent der Lehrlinge aus. 2012 hatte von insgesamt 5.255 Wiener Lehrlingen knapp ein Viertel keinen positiven Abschluss. Aus diesem Grunde startet diese Woche das neue Wiener Berufsschulcoaching Early Complete. Und um mehr Qualität in der Lehrausbildung zu erreichen, setzen wir noch in diesem Herbst unsere "Wiener Qualitätssiegel für Lehrbetriebe" um. Neben der Wiener Ausbildungsgarantie, der bevorzugten Berücksichtigung von Lehrbetrieben bei der öffentlichen Auftragsvergabe und der Berufsschuloffensive sind das zwei weitere wichtige Maßnahmen um für qualifizierte Fachkräfte zu sorgen und den Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu geben. Einmal mehr stellen wir damit unter Beweis, dass Wien die Lehrlingshauptstadt ist."

VIP Coaching - Early Complete: Start diese Woche

"Mit dem sogenannten VIP-Coaching werden Lehrlinge erfasst, die für eine spezielle VIP-Betreuung in Frage kommen. Anhand eines Frühwarnsystems an Wiener Berufsschulen, wird erfasst, welche Lehrlinge eine individuelle Unterstützung erhalten. Unser Ziel ist es, dass 2015 zehn Prozent mehr der Lehrlinge einen positiven Abschluss erzielen", erklärt der Politiker.

Anhand von regelmäßigen "Screenings" in den Berufsschulen, wird analysiert, welche Jugendliche abbruchsgefährdet sind oder Ausbildungsdefizite aufweisen. Gründe dafür können das soziale Umfeld an den Berufsschulen oder im Betrieb sein. Hier soll mit dem "VIP-Coaching" konkret gegengesteuert werden: Mit Sozialarbeit, Förderunterricht oder mit Fachseminaren. Die vom Frühwarnsystem ausgewählten Jugendlichen werden bis zu sechs Monate nach Lehrzeitende betreut.

Wiener Qualitätssiegel für Lehrbetriebe der Sozialpartner der Stadt Wien

"Ab diesem Herbst beginnt mit ersten Schritten die Einführung der Qualitätssiegel für Lehrbetriebe in Wien. Ziel ist es, dass die Qualität der Lehrausbildung weiter angehoben wird, " so der Lehrlings- und Jugendsprecher der Wiener SPÖ. Eine Jury - es herrscht Einstimmigkeitsprinzip - wird auf Basis der gemeinsam erarbeiteten Kriterien (z.B. schriftlicher Ausbildungsplan, Ausbildungsinitiativen wie fachliche Weiterbildung, Antrittsquoten zur Lehrabschlussprüfung und Erfolge bei dieser) prüfen, ob das Qualitätssiegel befristet auf vier Jahre ausgestellt wird. Nach vier Jahren soll eine erneute Bewerbung möglich sein.

"Der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und das Einsetzen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung bleiben im Mittelpunkt unserer politischen Anstrengungen. Umso mehr fordere ich erneut einen echten Ausbildungsfonds! Der Fonds soll durch ein Prozent der Jahresbruttolohnsumme durch die UnternehmerInnen finanziert werden. Um das Image der Lehrausbildung zu verbessern, müssen wir die Qualität der Ausbildung optimieren, die Einhaltung der Regeln besser kontrollieren und echte Karrierechancen auf allen Ebenen der Arbeitswelt schaffen. Wir wollen, dass mit der Lehre alle Türen in der Arbeitswelt offen stehen und die Jugendlichen nicht als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Dementsprechend sollte auch die Höhe der Lehrlingsentschädigungen und der Einstiegsgehälter angemessener sein, um eine Wertschätzung gegenüber den jungen Menschen zum Ausdruck bringen. Abschließend ein Danke an jene Betriebe, die um eine gute Lehrausbildung bemüht sind!", schloss SP-Peschek.

