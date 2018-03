UBM Live und InGo gehen Partnerschaft für Food Ingredients Europe (Fi Europe) ein

Amsterdam (ots/PRNewswire) - InGo wird Websites von UBMi B.V. eingliedern, um soziales Marketing für die Fi Europe anzubieten -das wichtigste Treffen von Anbietern, Lieferanten und Einkäufern aus dem Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe der Welt

Georgina Smith, Marketingleiterin von Food Ingredients Global bei UBMi B.V., und Michael Barnett, CEO von InGo, kündigten eine neue Partnerschaft an, in deren Rahmen man auf InGo setzen wird, um die Besucherzahlen und Reichweite von UBMs Messe- und Konferenzveranstaltung Fi Europe gezielt zu steigern. Teilnehmern wird dabei die Möglichkeit geboten, die Veranstaltung völlig individuell zu gestalten.

"Wir sind begeistert, eine bewährte Big-Data-Lösung aus den Staaten nach Europa zu bringen", so Georgina Smith. "Wir teilen InGos Vision, Teilnehmer umfassend miteinzubeziehen, und sind stolz darauf, dass die Fi Europe die erste europäische Veranstaltung mit InGo-Integration ist."

"InGos Partnerschaft mit der Fi Europe ist eine grossartige Chance, auf dem globalen Event-Markt Fuss zu fassen", so Michael Barnett. "Diese Partnerschaft schafft eine solide Grundlage für InGos Entwicklung zu einem international führenden Social-Marketing-Unternehmen."

"Ich freue mich sehr, dass InGos Integration bei einem europäischen Partner genau so schnell erfolgt ist, wie bei unseren amerikanischen Veranstaltungen", so David Manley, CTO von InGo. "Diese transatlantische Integration verlief schnell und problemlos und wir freuen uns jetzt mehr denn je darauf, Veranstaltungen in aller Welt gezielt zu erweitern."

Bereits in vier Wochen findet die Fi Europe im deutschen Frankfurt statt, vom 19. bis 21. November 2013. Mehr als 27.000 registrierte Teilnehmer der Fi Europe werden die Gelegenheit haben, InGos Serviceplattform zu nutzen.

InGo bietet "sozialen" Teilnehmern die Möglichkeit, wichtige Personen aus ihren sozialen Netzwerken zur Teilnahme an der Fi Europe einzuladen. InGos Software bietet Ihnen auch die Möglichkeit zu sehen, wer sich in Ihrem sozialen Netzwerk zur Teilnahme an einer Veranstaltung angemeldet hat - sogar als Besucher auf der Event-Homepage.

Informationen zur Fi ingredients Global - der sichere Weg zum Absatzmarkt seit 1986

Die Food ingredients fand erstmals im Jahre 1986 im niederländischen Utrecht statt. Das Veranstaltungsprogramm umfasst Live-Events, Publikationen, umfassende Datenerhebungen, digitale Lösungen und hochrangige Konferenzen, die mittlerweile weltweit etabliert sind und allen Branchenvertretern aus dem Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe eine regionale und globale Plattform bieten. Im Laufe der Jahre verzeichneten unsere Messen bereits über 500.000 Besucher und ein Geschäftsvolumen von mehreren Milliarden Euro. Mit über 25 Jahren Erfahrung, ausgezeichneten Events, digitalen Lösungen und ergänzenden Produkten bieten wir einen direkten Zugang zu einem Absatzmarkt mit globalem Publikum. Nähere Informationen zum Portfolio der Food ingredients erhalten Sie hier: http://www.fi-europe.eu/PRregister

Informationen zum Veranstalter

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen auf allen fünf Kontinenten die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Kunden persönlich kennenzulernen, neue Produkte einzuführen, für ihre Marken zu werben und ihre Marktpräsenz zu erhöhen. Dank renommierter Marken wie Fi, NuW, MD&M, CPhI, IFSEC, TFM&A, Cruise Shipping Miami, der Concrete Show und vielen anderen haben sich die Messen, Konferenzen, Preisverleihungen, Publikationen, Websites und Fortbildungs- und Zertifizierungsprogramme von UBM Live zu einem wesentlichen Bestandteil der Marketingstrategie zahlreicher Unternehmen aus über 20 verschiedenen Branchensektoren entwickelt. UBM Live ist eine Sparte von United Business Media , einem weltweit führenden B2B-Medienanbieter mit 6.500 Mitarbeitern in 40 Ländern. Gegründet im Jahr 1918 als United Newspapers Limited lautet unser Motto: "We explore, we exceed, you excel."

Nähere Informationen zu UBM Live erhalten Sie hier:

http://www.ubm.com

Informationen zu InGo InGo bietet der Messe- und Eventbranche genau das, was sie benötigt: eine Möglichkeit, das immense Potenzial sozialer Netzwerke voll auszuschöpfen. Wir verhelfen unseren Kunden zu einem erhöhten Besucheraufkommen und stellen Neukundenkontakte her, indem wir Gemeinschaften ins Leben rufen. Bei Events, die mithilfe von InGo veranstaltet werden, verfügt jeder einzelne Teilnehmer über alle erforderlichen Hilfsmittel, um das Veranstaltungserlebnis völlig individuell zu gestalten.

