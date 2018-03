Kapsch eröffnet Niederlassung in Portugal

Wien/Lissabon (OTS) - Kapsch CarrierCom ist seit der Übernahme von Teilen der Railway-Sparte des Technologieanbieters NEC im Frühjahr dieses Jahres am portugiesischen Markt aktiv. Um die Präsenz zu verstärken, wurde am 22. Oktober das neue Office in Lissabon eröffnet.

Im Beisein zahlreicher lokaler Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien präsentierte CEO Kari Kapsch die Pläne von Kapsch CarrierCom in Portugal. Unter anderem waren Jose Rui Roque, Präsident von REFER Telecom und Mario David Alves, CEO von REFER Telecom, einem wichtigen Anbieter von Bahnkommunikationssystemen sowie Francisco Montanha Rebelo, Generaldirektor des portugiesischen E-Tolling-Spezialisten Brisa, zur Eröffnungsfeier gekommen.

Durch die Akquisition von NEC hat Kapsch eigene Endgeräte für Bahnkommunikation im Portfolio - etwa das kürzlich präsentierte Cabradio RC 900, ein multifunktionelles Kommunikationsgerät für Lokführer, das sowohl zur Sprach- als auch zur Datenübertragung verwendet werden kann. Kapsch möchte künftig in Portugal GSM-R Technologie anbieten und verstärkt mit Bahnbetreibern zusammenarbeiten. Neben der Intensivierung des Railway-Geschäfts sieht Kapsch in Portugal auch großes Potenzial für M2M-Lösungen (Machine-to-Machine). Vor allem den Bereich Public Transport wird Kapsch verstärkt mit M2M-Systemen bedienen. "Portugal ist für Kapsch ein interessanter Markt - für Bahnkommunikation sowie für unsere Services im Bereich der Telekommunikation - mit starkem Wachstumspotenzial. Wir können von Portugal aus wichtige Zielmärkte in Afrika, Südamerika und im arabischen Raum adressieren", erörtert Kari Kapsch die Gründe für die Niederlassungseröffnung.

Bislang wurde der portugiesische Markt über die spanische Dependance in Madrid abgedeckt. Die neue Niederlassung in Lissabon startet mit acht Mitarbeitern.

Kapsch CarrierCom ist ein global tätiger Systemintegrator und bietet End-to-End-Telekommunikationslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Bahnbetreiber, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Unternehmen, die Echtzeit-Asset-Management-Lösungen benötigen. Für Kunden aus der ganzen Welt ist Kapsch CarrierCom ein vertrauenswürdiger Partner. Neben Lösungen für unternehmens- und geschäftskritische Telekommunikation bietet Kapsch CarrierCom ein komplettes End-to-End-Dienstleistungsspektrum. Mit einem starken Fokus auf Innovationen in insgesamt acht Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien und strategisch wichtigen Partnerschaften zählt Kapsch CarrierCom zu den Know-how-Trägern in der Telekom-Industrie. Kapsch CarrierCom ist Teil der Kapsch Group und hat ihren Sitz in Wien.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschcarrier.com

Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50811 1705

E-Mail: katharina.riedl @ kapsch.net



Mag. Sabina Berloffa

Vice President Marketing & Communications

Kapsch CarrierCom AG

Am Europlatz 5, 1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50811 3510

E-Mail: sabina.berloffa @ kapsch.net