Mit STAR-CCM+ v8.06 können Anwender loslegen wie die Profis

New York Und London (ots/PRNewswire) - CD-adapco, der größte CAE-Anbieter mit CFD-Schwerpunkt in Privatbesitz, gab heute die Veröffentlichung von STAR-CCM+ v8.06 bekannt. Hierbei handelt es sich um die insgesamt dritte im Jahr 2013 veröffentlichte Version des Vorzeige-Tools für technische Simulationen.

"Mit den Veröffentlichungen der STAR-CCM+ v8-Reihe verfolgen wir das Ziel, das Benutzererlebnis grundsätzlich zu verbessern, die Einsatzmöglichkeiten auszudehnen und die Bearbeitungszeiten zu beschleunigen", erklärt Senior VP der Produktentwicklung Jean-Claude Ercolanelli.

Verbessertes Benutzererlebnis

"Die Durchgängigkeit von Prozessen in Großunternehmen und geografisch verstreuten Teams zu wahren, stellt Simulationstechniker vor große Herausforderungen", so Ercolanelli. "Um diesem Problem Rechnung zu tragen, bieten wir mit dem Simulationsassistenten nun eine interaktive Benutzeroberfläche, mit deren Hilfe Anwender bewährte Verfahrensweisen reproduzieren und auf ganze Unternehmen übertragen können."

Der Simulationsassistent ist auch hervorragend dazu geeignet, unerfahrenere Ingenieure mit dem Simulationsprozess vertraut zu machen, sodass sie schrittweise durch alle nötigen Arbeitsschritte geführt werden, die zum Erhalt aussagekräftiger Ergebnisse erforderlich sind.

Größere Einsatzmöglichkeiten

"Mehrphasenströmungen gelten als schwierig zu simulieren, weil Modelle häufig auf wenige Anwendungen beschränkt sind", so Ercolanelli. "Mit STAR-CCM+ zielen wir unter anderem darauf ab, Mehrphasenströmungen für Anwender zugänglicher zu machen, bestehende Lücken zu schließen und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein noch umfangreicheres industrielles Anwendungsspektrum abzudecken."

Bei STAR-CCM+ v8.06 können erstmals Mehrphasenströmungen mit Overset eingesetzt werden, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, Phänomene wie beispielsweise Vereisung auf Flugzeugtragflächen oder Spritzlackierung zu simulieren. Zudem können DEM-Partikel (Discrete Element Method) ab sofort mit einem aktiven Skalar versehen werden, der beispielsweise für die Berechnung der Beschichtungsdicke von Tabletten oder des Feuchtigkeitsgehalts bei der Spänetrocknung eingesetzt werden kann.

Kürzere Bearbeitungszeiten

"Den Teil eines Problems simulieren zu können, reicht nicht aus", so Ercolanelli. "Wir möchten unseren Anwendern die Möglichkeit bieten, Systeme in ihrer gesamten Komplexität zu simulieren, indem wir die Berechnungsbedingungen verbessern. So können Anwender Phänomene in industrieller Größenordnung und in einem akzeptablen Zeitrahmen simulieren."

DEM-Anwender werden mit STAR-CCM+ v8.06 deutliche Leistungsverbesserungen feststellen, da Simulationen im Vergleich zu vorherigen Versionen nun 30 % weniger Zeit beanspruchen. Die Einführung eines Paralleltrimmers wird die Erstellung von größeren Netzen beschleunigen, wodurch sich die Produktivität grundsätzlich erhöht.

STAR-CCM+ v8.06 steht im Steve-Kundenportal ab sofort zum Download bereit. Für nähere Informationen besuchen Sie www.cd-adapco.com oder den CD-adapco-Blog.

