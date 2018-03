Multitalent Vitamin D

Jetzt besonders wichtig für's Immunsystem

Graz (OTS) - Bis zu 90 % der Bevölkerung sind in den Herbst- und Wintermonaten unzureichend mit Vitamin D versorgt. Wie kommt es dazu? Die Ursache liegt in der mangelnden Sonneneinstrahlung in der Zeit von Oktober bis April. Zu wenig Vitamin D kann auch das Immunsystem schwächen.

"Normale" Vitamine wie Vitamin C (z.B. in Zitrusfrüchten) oder Vitamin E (z.B. in Weizenkeimen) werden ausschließlich über die Nahrung aufgenommen. Anders Vitamin D. Der Körper bildet es mit Hilfe von Sonnenlicht in der Haut selbst. Das Problem: In Mitteleuropa ist die Sonneneinstrahlung während der Wintermonate oft zu schwach, um eine ausreichende Produktion von Vitamin D zu ermöglichen. Daher sollte in dieser Zeit zusätzliches Vitamin D von außen zugeführt werden.

Unterstützt das Immunsystem

Die Rolle von Vitamin D wurde früher vor allem in seinem positiven Einfluss auf die Knochensubstanz gesehen, da es die normale Aufnahme und Verwertung von Calcium und Phosphor fördert. Neuere Forschungsergebnisse haben jetzt deutlich bestätigt, dass Vitamin D auch zu einem gesunden Immunsystem beiträgt. Doch im Grunde ist Vitamin D ein Multitalent, das noch mehr kann: So unterstützt es unter anderem gesunde Zähne und eine normale Muskelfunktion.

Aktuelle Richtwerte

Die neuen Empfehlungen der österreichischen, deutschen und schweizerischen Ernährungsgesellschaften (D-A-CH) liegen bei 800 I.E. (I.E.= Internationale Einheiten) täglich. Diese Menge ist gar nicht so leicht über die Nahrung aufzunehmen - zu den Vitamin D reicheren Nahrungsmitteln gehören Fische, Pilze und Lebertran. Es gibt aber auch Kapseln, die diese Menge an Vitamin D liefern können. So etwa Dr. Böhm(R) Vitamin D 1000 I.E. Kapseln, die zusätzlich wertvolles Olivenöl enthalten. Olivenöl liefert Omega-9-Fettsäuren und verbessert die Vitamin-D-Aufnahme im Körper.

Kurzinfo APOMEDICA

1968 von Dr. Friedrich Böhm gegründet, ist das steirische Pharmaunternehmen unter der Geschäftsführung von Mag. Ruth Fischer heute führender österreichischer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen, rezeptfreien Arzneimitteln.

Die Produkte der vier Dachmarken Dr. Böhm(R), APOZEMA(R), LUUF(R) und LaseptonMED(R) unterliegen strengen Qualitätskontrollen und sind ausschließlich in Apotheken erhältlich.

Neben der erfolgreichen Performance am heimischen OTC-Markt, ist APOMEDICA auf den europäischen Märkten Deutschland, Niederlande, Italien, Slowenien, Ungarn sowie Tschechien und Slowakei vertreten.

