Brooklyn und Leopoldstadt bekräftigen Bezirkspartnerschaft

Wien (OTS) - Von 16. bis 20. Oktober wurde der 2. Wiener Gemeindebezirk vom Chef seines Partnerbezirks besucht: Marty Markowitz, Borough President von New York Citys boomenden Stadtteil Brooklyn, kam zu einer Stippvisite nach Wien. "Die Bezirkspartnerschaft zwischen der Leopoldstadt und Brooklyn wurde auf meine Initiative im Jahr 2007 gegründet. Ziel ist es, deutlich Flagge zu zeigen gegen Ausgrenzung und für mehr Internationalität sowie ein gutes Zusammenleben. Diese Beziehungen sind nicht nur freundschaftlich begründet, sondern auch politisch ein deutliches Signal an die Welt, aber auch an die jüdische Gemeinde in Wien", so Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

Sowohl in Brooklyn als auch in der Leopoldstadt lebt eine starke jüdische Community, Marty Markowitz ist selbst jüdischer Herkunft. Auf der Agenda standen daher neben zahlreichen kulturellen und kulinarischen Highlights - Marty Markowitz ist ein bekennender Wien-Fan und Freund der Wiener Küche - unter anderem ein Besuch der Kooperativen Mittelschule 2 in der Pazmanitengasse gemeinsam mit dem Leopoldstädter Bezirksvorsteher Karlheinz Hora. "Es war für mich ein sehr erfreulicher Moment, zum einen Marty Markowitz kennen lernen zu dürfen, ein äußerst netter, aber auch wissender Wien Fan. Zum anderen konnte ich an der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler feststellen, wie wichtig Austausch der Kulturen und Nationen ist", so Hora.

Auch ein Besuch der Ausstellung "Euphorie und Unbehagen - Das jüdische Wien und Richard Wagner" im Jüdischen Museum und eine Vorstellung des Theaterstücks "Kaiser von Atlantis" im Theater an der Wien waren Programmpunkte, sowie ein Empfang des Wiener Expat Clubs im Rathaus auf Einladung von Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

