Haubner zum Tag der Lehre: Rund 35.000 heimische Ausbildungsbetriebe leisten Großartiges

DANKE an Unternehmer - Lehrabsolventen gefragter denn je - Mehr Schulabbrecher als Lehrabbrecher - Verstärkte Berufsorientierung und verpflichtende Potentialanalysen nötig

Wien, 23. Oktober 2013 (OTS) - "Am heutigen 'Tag der Lehre' ist es mir wichtig, einmal mehr das Engagement unserer heimischen Ausbildungsbetriebe ins Rampenlicht zu rücken. Rund 35.000 ausbildende Betriebe leisten Großartiges - denn sie sind es, die unsere Fachkräfte von morgen ausbilden. Indem sie ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen und 100.000 jungen Menschen durch die Duale Ausbildung im Betrieb eine Zukunftsperspektive geben, leisten sie einen wertvollen Beitrag für Gesellschaft, Wirtschaft und Standort. Dafür möchte ich laut und deutlich DANKE sagen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, mit aller Deutlichkeit. ****

Lehrabsolventen sind besonders gefragt! "52 Prozent aller Stelleninserate in den heimischen Printmedien richten sich an Lehrabsolventen und nur 5 Prozent an Bewerber mit Hochschulausbildung. Daher gilt es das Image der Lehre dementsprechend aufzuwerten", zeigt Haubner auf, und verweist dazu auf langjährige Wirtschaftsbund-Inputs: "Durch verpflichtende Potentialanalysen in der 7. und 8. Schulstufe und den Ausbau der Berufsorientierung wollen wir jungen Menschen das Thema Lehre schmackhaft machen und Rahmenbedingungen schaffen, um individuelle Talente schon früh zu erkennen und zu fördern."

Zudem ist die Quote der Schulabbrecher höher als jene der Lehrabbrecher: Während nur 16,6 Prozent der Lehrlinge ihre Ausbildung abbrechen, sind es 36 Prozent Abbrecher an den Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen. "Statt Lehrlinge und Lehrbetriebe gegeneinander aus zu spielen, sind wir alle gefordert, der Dualen Ausbildung in Österreich die nötige Wertschätzung entgegen zu bringen und das Image der Lehre stetig zu verbessern. Das kürzlich von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentierte Maßnahmenpaket zur Senkung der Lehrabbrecherquote wäre hier ein erster wichtiger Schritt", so Haubner abschließend.

