Mitterlehner: Standortvorteil Lehre stärken, Talente der Jugend optimal nützen

Tag der Lehre 2013": Erneut mehr als 5.000 junge Besucher bei Österreichs größter Lehrberufsmesse - Mitterlehner will Coaching-Programm österreichweit anbieten

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner will Österreichs international anerkannte Lehrlingsausbildung noch attraktiver machen und die Drop-out-Quoten schrittweise verringern. "Unsere duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule bietet nach wie vor hervorragende Karrierechancen, weil unsere Unternehmen auch in Zukunft dringend Fachkräfte brauchen. Entscheidend ist aber, dass jeder Jugendliche aus den rund 200 Lehrberufen jenen auswählt, der am besten zu seinen Talenten passt. Dafür braucht es mehr Information und Unterstützung", sagte Mitterlehner am Mittwoch beim "Tag der Lehre 2013", der von über 5.000 Schülern gestürmt wurde. "Aufgrund des demographischen Wandels können wir es uns immer weniger leisten, dass rund 16 Prozent der Lehrlinge ihre Ausbildung nicht beenden. Daher müssen wir nicht nur stärker über die Chancen einer Lehre informieren, sondern auch potenzielle Hürden zum erfolgreichen Abschluss abbauen", so Mitterlehner weiter.

Als eine zentrale Maßnahme will Mitterlehner das im Vorjahr als Pilotprojekt in vier Bundesländern gestartete Coaching-Programm in Zukunft österreichweit anbieten. "Die Lehrlings-Coaches helfen bei Problemen und vermitteln zwischen Betrieb, Berufsschule und Lehrling. Das erleichtert auch die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung", betont Mitterlehner. Obwohl Lehrlinge ihre Ausbildung laut einer ibw-Studie weit seltener abbrechen als Schüler, gibt es hier Handlungsbedarf. Seit September fördert der Bund daher auch den Besuch der Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung mit bis zu 250 Euro und übernimmt die Kosten für einen wiederholten Antritt.

Berufsorientierung ausbauen, Mädchen für technische Berufe begeistern

Darüber hinaus spricht sich Mitterlehner für einen Ausbau der Berufsorientierung in den Schulen aus. "Mehr Information und Bewusstseinsbildung erhöht die Treffsicherheit bei der Berufswahl und sollte auch dazu führen, dass mehr Mädchen einen technischen Lehrberuf wählen. Dort sind die Karriere- und Verdienstchancen besonders hoch", so Mitterlehner. "Die Lehre kann mit einer Matura weiter aufgewertet werden. Zudem sind aufgrund der wachsenden Konkurrenz mit den weiterführenden Schulen auch die Lehrbetriebe gefordert, mit zusätzlichen Anreizen wie Weiterbildungsangeboten oder Auslandsaufenthalten um die besten Jugendlichen zu werben", sagt Mitterlehner.

Beim "Tag der Lehre 2013" im MAK in Wien können sich Schüler, Lehrer und Eltern schon zum siebten Mal bei rund 50 Ausbildungsbetrieben und Institutionen über die Chancen der Lehre informieren. Interaktive Info-Stände und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bieten praxisnahe Einblicke in viele Branchen.

Ehrung für erfolgreiche "WorldSkills"-Teilnehmer

Wie hoch die Qualität der Ausbildung ist, zeigt auch das gute Abschneiden bei den Berufsweltmeisterschaften, den "WorldSkills 2013", bei denen sich Österreichs Vertreter mit elf Medaillen als bestes EU-Team unter den weltweiten Top-Ten platzieren konnten. Am "Tag der Lehre" ehrte Mitterlehner die erfolgreichen Teilnehmer im Rahmen eines Festakts mit einer Urkunde. "Mit ihrer Leistung sind die Berufs-WM-Teilnehmer nicht nur Vorbilder für andere Jugendliche, sondern unterstützen auch das Ansehen des Standorts Österreich", gratulierte Mitterlehner. "Die positive Bilanz ist auch ein zusätzlicher Ansporn, die duale Ausbildung schrittweise weiter zu verbessern und laufend zu modernisieren. Denn sie trägt entscheidend dazu bei, dass Österreich im EU-Vergleich bei der Jugendbeschäftigung im Spitzenfeld liegt", bekräftigt Mitterlehner.

