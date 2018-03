Tag der Lehre - Hundstorfer: "Wir haben tolle Berufe und Möglichkeiten in diesem Land und ihr seid ein Teil davon"

Wien (OTS/SK) - Heute, Mittwoch, hat Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer, anlässlich des vom Wirtschaftsministerium veranstalteten "Tag der Lehre" eine Rede vor Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich gehalten. Er betonte dabei die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in österreichischen Lehrberufen. Österreich hat bei der "WM der Berufe" der "World Skills Leipzig 2013" mit elf Medaillen den ersten Platz in der EU eingefahren, die Teilnehmer wurden bei der Veranstaltung geehrt.****

"Ich war selber Lehrling und habe mich gefragt, welchen Lebensweg ich einschlagen soll. Ich habe mich für eine Lehre entschieden, denn eine Ausbildung schützt auch vor Arbeitslosigkeit. Ich hoffe für die Zukunft, dass ihr alle die richtige Entscheidung trefft", sagte Arbeitsminister Hundstorfer.

"Wir wollen euch an diesem Tag mehr Informationen und mehr Inputs geben", betonte der Sozialminister und macht auf die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich aufmerksam: "Wir haben tolle Berufe und Möglichkeiten in diesem Land und ihr seid ein Teil davon. Nehmt den Tag der Lehre als Informationstag und entscheidet euch, macht eine Ausbildung."

Der Tag der Lehre fand heuer zum siebten Mal statt, dabei sind Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich eingeladen um sich über ein breites Spektrum von Lehrberufen - über 50 Unternehmen haben am Tag der Lehre teilgenommen - zu informieren. (Schluss) dm/bj

