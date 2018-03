AKNÖ-Jugend- und Bildungsmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." im VAZ St. Pölten

Start am 2. November 2013 mit öffentlichem Infotag für Eltern und SchülerInnen. Regionale Schulen und Unternehmen als Aussteller.

Wien (OTS/AKNÖ) - Geberit, Leiner, Verbund, die Voest Krems und Traisen, die Firma Georg Fischer Automotive, die ÖBB - heuer sind bei der AKNÖ-Bildungsmesse für Jugendliche neben weiterführenden Schulen erstmals auch Firmen aus der Region vertreten. "Die vertretenen Unternehmen investieren in eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung und können deshalb den Jugendlichen gemeinsam mit den Fachgewerkschaften einen guten Einblick in die Berufswelt geben", erklärt AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser. Die Messe im VAZ St. Pölten startet am Samstag, dem 2. November 2013, mit einem öffentlichen Infotag für Eltern und SchülerInnen. Von Montag, dem 4. November, bis Donnerstag, dem 7. November, finden dann Infotage für angemeldete Schulklassen statt.

In St. Pölten hat sich die Messe bereits sehr gut etabliert. Im Vorjahr besuchten insgesamt 4.800 Jugendliche, Eltern und LehrerInnen die Messe. "Zum öffentlichen Infotag kamen aus St. Pölten und den umliegenden Bezirken rund 1.400 Eltern mit ihren Kindern", so Vizepräsident Wieser. Die Infotage für Schulen besuchten zusätzlich weitere 3.400 Jugendliche mit ihren Lehrkräften. Bei der Jugendmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." setzt die AKNÖ auf bewährte Partner. Der NÖ Landesschulrat, das AMS Niederösterreich, der ÖGB NÖ, die Gewerkschaften Bau-Holz, ProGe, Vida und GPA-djp sowie Institutionen aus Niederösterreich unterstützen die AKNÖ bei der Messe. "Die Teilnahme von Unternehmen aus der Region bedeutet noch mehr und bessere Infos für die Besucherinnen und Besucher", betont AKNÖ-Direktor Helmut Guth.

Unterstützung beim Start ins Berufsleben

Die Messe "Zukunft.Arbeit.Leben." bietet PflichtschülerInnen Unterstützung beim Start ins Berufsleben und bei der Wahl der richtigen Ausbildung. Sie richtet sich auch an Eltern, da diese bei der Berufs- und Bildungswahl der Kinder eine große Rolle spielen. Die BesucherInnen erhalten bei Vorträgen von AKNÖ-ExpertInnen und bei den Infoständen von Fachgewerkschaften, Schulen und Unternehmen aus der Region einen jugendadäquaten und praxisnahen Überblick über die Berufswelt und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Pflichtschule. Die Messe bietet einen Mix aus Information und Spaß für Eltern und Kinder.

Termine bei der "Zukunft.Arbeit.Leben."

- Infotag für Eltern und SchülerInnen: Samstag, 2. 11. 2013, 9 bis 15 Uhr, VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten

- Infotage für angemeldete Schulklassen: 4. bis 7. 11. 2013, 8 bis 16.15 Uhr, VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten

Infos zur Messe finden sie auch unter noe.arbeiterkammer.at

