Regner: Ausgewogener Haushalt kann nicht durch einseitige Sparmaßnahmen erzielt werden

SPÖ-Europaabgeordnete fordert rasche Umsetzung beschlossener Initiativen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der heutigen Debatte und Abstimmung im EU-Parlament zum Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung fordert die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner die rasche Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen für mehr Beschäftigung und Wachstum in Europa ein. "Beim EU-Gipfel im Juni vergangenen Jahres wurde der Wachstums- und Beschäftigungspakt mit einem Gesamtvolumen von 120 Milliarden Euro beschlossen. Von diesen Geldern wurde jedoch bis jetzt nur ein Bruchteil für Wachstum und Beschäftigung ausgegeben. Wenn wir die soziale Spaltung in der EU verhindern wollen, brauchen wir konkrete, rasch umsetzbare Investitionsmaßnahmen", sagt Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. ****

Die Staatsausgaben der Eurozone sind von 1995 bis 2007 von 53,2 auf 46,1 Prozent des BIP gefallen. Die Ausgaben zur Bekämpfung der Banken- und Finanzkrise seit 2008 können nun nicht einseitig durch einen rigiden Sparkurs über das Sozialsystem "hereingeholt" werden. Regner: "Ein ausgewogener Haushalt kann nicht durch einseitige Sparmaßnahmen erzielt werden. Im heute zur Abstimmung stehenden Bericht fordern wir daher auch einmal mehr eine rasche Umsetzung der Finanztransaktionssteuer, der Jugendgarantie, eine stärkere Kontrolle des Schattenbankwesens sowie die Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung." Die EU-Mitgliedstaaten brauchen nach Ansicht der europäischen Sozialdemokraten neben einer ausgewogenen Haushaltskonsolidierung vor allem auch Strukturreformen, die zu wirklichem, nachhaltigem und sozial ausgeglichenem Wachstum führen.

Regner betonte heute ausdrücklich die Rolle der europäischen Sozialpartner und deren Einbindung in die wirtschafts- und beschäftigungspolitische Koordinierung. Regner: "Weder im Rahmen des Europäischen Semesters noch in zukünftigen Gremien darf die Rolle der Sozialpartner untergraben werden. Eine vertiefte wirtschaftspolitische Steuerung kann nur mit mehr Demokratie und Solidarität gewährleistet werden. Damit meine ich die Mitwirkung und Kontrolle des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente und die bessere Einbindung der europäischen Sozialpartner in das Europäische Semester."

Das "Europäische Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik" wurde 2011 im Rahmen der Europa 2020-Strategie eingeführt. Das Europäische Semester entstand auf Vorschlag der Europäischen Kommission und ermöglicht ihr die frühzeitige Überprüfung der nationalen Haushalts- und Reformentwürfe, bevor diese von den nationalen Parlamenten beschlossen werden. Im heute vorliegenden Bericht des EU-Parlaments sollen vor allem auch die Aspekte für Wachstum und Beschäftigung betont werden. (Schluss) bj

