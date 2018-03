Vollversammlung des Seniorenrates (1) - Eröffnung durch die Präsidenten Blecha und Khol

Parlament bildet feierlichen Rahmen

Wien (OTS) - Heute um 10 Uhr wurde im Parlament die 10. ordentliche Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates eröffnet. Zahlreiche hohe Ehrengäste, 118 Delegierte sowie rund 40 Gastdelegierte folgten der Einladung und konnten feierlich begrüßt werden.

Besonderen Dank sprachen die Präsidenten Karl Blecha und Dr. Andreas Khol in ihren Eröffnungsworten der Präsidentin des Nationalrates Mag.a Barbara Prammer aus, die die Begrüßung vornahm und dem Sozialpartner Seniorenrat wiederum den Plenarsaal des Hohen Hauses zur Abhaltung der Vollversammlung zur Verfügung stellte.

Eröffnungs-Statement Präsident Karl Blecha:

"Der Österreichische Seniorenrat ist der fünfte und jüngste Sozialpartner.

Der Seniorenrat bekennt sich zu einem öffentlich gestützten, umlagefinanzierten Pensionssystem, welches gesichert wird durch:

Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Produktivitätsentwicklung, die Heranführung des faktischen Pensionsantrittsalters an das Regelpensionsalter und durch eine Bildungspolitik, die den Menschen den Zugang zu Berufen mit höherem Einkommen erschließt sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht.

Der Österreichische Seniorenrat setzt sich gegen das Schlechtreden unserer gesetzlichen Pensionsversicherung entschieden zur Wehr und bekämpft Reformideen, die auf eine Schwächung des Umlageverfahrens hinauslaufen. Der Österreichische Seniorenrat ist stets für eine Überprüfung unseres Systems eingetreten und hat Anpassungen an geänderte Verhältnisse - beispielsweise Vorschläge für eine alternsgerechte Arbeitswelt - vorgestellt. Ein Bonus-Malus-System soll jene Unternehmen belohnen, die ältere Dienstnehmer in Beschäftigung halten oder neu einstellen und jene zur Kasse bitten, die das nicht tun.

Der Österreichische Seniorenrat wendet sich auch gegen die Verunglimpfung des Bundeszuschusses: dieser ist einer der drei Pfeiler der Finanzierung unseres Systems. Auch in jüngster Zeit wurden wieder irreführende Zahlen über die Höhe des Beitrages kolportiert und er als Defizitabdeckung dargestellt. Das ist Unsinn! Unser Pensionssystem beruht auf Beiträgen der Arbeitnehmer, der Dienstgeber und des Staates! Dass dieser staatliche Beitrag heute prozentuell niedriger ist, als er bei der Schaffung des ASVG war, sei auch vermerkt.

Die Pensionistinnen und Pensionisten haben in den letzten Jahrzehnten - und auch in jüngster Zeit - ihren angemessenen Beitrag zur Gesundung des Staatshaushalts geleistet. So haben sie im Zuge des Stabilitätsgesetzes 2012 eine Dämpfung der Anpassung für die Jahre 2013 und 2014 zur Kenntnis genommen. Der Österreichischen Seniorenrat stellt deutlich klar, dass nunmehr wieder Anpassungen im Ausmaß der Teuerungsrate - wie im Gesetz vorgesehen - zu erfolgen haben. Die Pensionistinnen und Pensionisten haben genug Opfer gebracht, sie gefährden nicht die Budgetsanierung, sondern tragen wesentlich zum Aufschwung unsere Wirtschaft und zur Arbeitsplatzsicherung bei." so Blecha abschließend.

Eröffnungs-Statement Präsident Dr. Andreas Khol

"Alle vier Jahre tagt das österreichische Seniorenparlament und legt das Programm des Österreichischen Seniorenrats für die nächste Arbeitsperiode fest. Dabei zeigt sich klar: Die Seniorinnen und Senioren Österreichs sind Patrioten. Sie tragen Verantwortung. Sie nehmen an Wahlen teil und schätzen Stabilität ebenso wie Erfahrung. Wir vom Seniorenrat sind Vermittler und Verhandler mit Handschlagqualität. Politik und Gesellschaft dürfen daher nicht zulassen, dass die mehr als zwei Millionen Seniorinnen und Senioren Österreichs in der Öffentlichkeit ständig als 'Kostenfaktor' verunglimpft werden", erklärt Seniorenrats-Präsident NR-Präs.i.R. Univ-Prof. Dr. Andreas Khol, der sich bei Österreichs Bundesregierung ausdrücklich dafür bedankte, dass beide Seniorenrats-Präsidenten als gleichberechtigte Verhandlungspartner in die nun begonnenen Regierungsverhandlungen eingebunden sind, um die Anliegen der Seniorinnen und Senioren von Beginn an selbst zu vertreten.

Aus dem Leitantrag des Seniorenrates stellte Khol drei aus seiner Sicht besonders wichtige und rasch umzusetzende Punkte heraus: "Die Zuverdienstgrenzen können wir endlich streichen! Ab 1. Jänner 2014 ist jede vorzeitige Pension mit Abschlägen versehen. Dann gibt es keinen triftigen Grund mehr, Personen die arbeiten wollen, von dieser Arbeit abzuhalten! Die bis zu 24-Monate Wartezeit auf die erste Pensionsanpassung nach Pensionsantritt soll fallen! Im ersten Pensionsjahr soll es eine aliquotierte Pensionsanpassung geben. Das hatten wir so ausverhandelt - dieses Wort ist einzuhalten! Und im Pensionssystem ist dringend die größte noch bestehende Frauen-Ungleichbehandlung zu beseitigen! Wir verlangen eine Pension für alle Mütter - die Anrechnung der Kindererziehungszeiten muss endlich für jedes Kind und jede Mutter gleich erfolgen. Unabhängig vom Geburtsdatum der Mutter. Unabhängig vom Geburtsdatum des Kindes!"

Vor den rund 180 Teilnehmern werden in aufsteigender Reihenfolge WKO-Vizepräsident KR DI Dr. Richard Schenz, ÖGB-Präsident Erich Foglar, Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Bundesminister Rudolf Hundstorfer sowie Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Bundeskanzler Werner Faymann zu Wort kommen.

Ein Höhepunkt des Programmes wird eine Festrede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer sein.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenrat

Mag. Wolfgang Braumandl

Tel.: 01/8923465

kontakt @ seniorenrat.at

http://www.seniorenrat.at