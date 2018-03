Austrian Excellence Award 2013 geht ans WIFI Kärnten

WIFI Kärnten GmbH überzeugt mit gelebter Excellence Philosophie auf sensationell hohem Niveau

Umfassendes Qualitätsmanagement gewinnt im Dienstleistungssektor zunehmend an Bedeutung

Die Verleihung des Austrian Excellence Award ans WIFI Kärnten markierte den Höhepunkt der qualityaustria Winners' Conference im Wiener Palais Ferstel am 22. Oktober. Die Kärntner Bildungseinrichtung überzeugte in allen Aspekten des EFQM Modells mit herausragenden Bewertungen, besonders in der Gestaltung der Prozesse und der Erbringung der Dienstleistung. Die Veranstaltung fungierte auch als Auftakt zum internationalen EFQM Forum "Achieving Excellence" der European Foundation for Quality Management (EFQM). Der Austrian Excellence Award wurde heuer zum 18. Mal in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium vergeben. Auffallender Trend: Der Dienstleistungssektor erkennt mehr und mehr die Chancen und Potenziale durch Qualitätsmanagement.

Ministerialrat Dr. Martin Janda vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend hob die Bedeutung der langjährigen Kooperation zwischen Wirtschaftsministerium und Quality Austria hervor: "Der Staatspreis Unternehmensqualität stellt einen wichtigen Anreiz und Stellhebel für die österreichische Wirtschaft dar." "Es ist der Blick aufs Ganze, der exzellente Organisationen auszeichnet", betonte Konrad Scheiber, CEO von Quality Austria. "Nachhaltiger Erfolg braucht eine konsequente Umsetzung zielorientierter Maßnahmen im Heute, Morgen und Übermorgen. Wie die Bewerberstruktur für diesen Award zeigt, gilt das auch zunehmend für den Dienstleistungssektor:

Immer mehr Organisationen aus dem Gesundheitswesen, der Aus- und Weiterbildung und der Verwaltung setzen auf Qualitätsmanagement."

WIFI Kärnten: Unternehmensqualität kontinuierlich gesteigert

Seit 2002 beschreitet das WIFI Kärnten den Excellence Weg konsequent und erweist sich damit als würdiger nationaler Gewinner. Im Zuge ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung hat die Bildungseinrichtung die erforderlichen Stufen - "Committed to Excellence" sowie "Recognised for Excellence 3 star", "4 star", und "5 star" - erreicht und wurde darüber hinaus bereits im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität 2010 mit dem Jurypreis für "teamorientierte, ausgewogene und dynamische Führung, die Freiheit für Kreativität lässt" ausgezeichnet.

Univ. Prof. Johannes Risak vom Institut für Unternehmensführung an der Wirtschaftsuniversität Wien wies in seiner Laudatio auf die hohe Praxisorientierung hin und lobte die topaktuellen Inhalte und die gut ausgestatteten Räumlichkeiten, die zu den elementaren Prinzipien des WIFI-Angebotes zählen. "Die Excellence Philosophie wird von den Führungskräften sichtbar gelebt und gefördert und ist in der gesamten Organisation zur Basis der täglichen Arbeit geworden", bestätigte Risak die Entscheidung der Jury. Zusätzlich leiste das WIFI Kärnten einen bedeutenden Beitrag für die Kärntner Wirtschaft und genieße einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung, so Risak in seiner Laudatio.

Erfolgsmodell EFQM von über 450 Unternehmen bestätigt

Marc Amblard, CEO des EFQM ging in seiner Keynote auf das EFQM Excellence Modell im Detail ein. Die European Foundation for Quality Management mit Sitz in Brüssel wurde 1989 gegründet und hat über 450 Mitglieder in circa 60 Ländern. Ziel ist die Steigerung von Effizienz, Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit. Das EFQM Excellence Modell ist ein ganzheitlicher Bewertungsrahmen, der auf jede Organisation, egal welcher Größe oder Branche, anwendbar ist. "Das Wichtigste ist, das Wechsel- und Zusammenspiel aller Faktoren zu verstehen und die Maßnahmen daran auszurichten", so Amblard. Dazu müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die richtige Einstellung zur Organisation, den Zielen und Aufgaben haben. Denn eine Organisation ist immer nur so gut wie die Menschen, die mitarbeiten. Praktische Beispiele belegen dies: Das französische Postunternehmen "La Poste" konnte in zwei bis drei Jahren die Kundenzufriedenheit und die Zuverlässigkeit der Postzustellung steigern. Die Liverpool John Moors University ist für Studenten so attraktiv geworden, dass die Bewerberzahlen um über 50 % gestiegen sind. Absolventen finden besser bezahlte Jobs. Award Winners, so zeigt die qualityaustria Studie 2012, entwickeln mittel- bis langfristig einen besseren Cash-Flow on Investments und einen höheren Return on Assets.

Erfolgsfaktor Mensch

Mag. Sabine Kern und DI Mozhgan Sadr von VAMED-KMB referierten aus der Praxis über die Möglichkeiten, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich zu sein. Der internationale Marktführer im Gesundheitsbereich hat den Staatspreis Unternehmensqualität 2009 erhalten und damit seine Excellence bereits unter Beweis gestellt. Zentral, so Kern, ist die Ausbalancierung von allen Interessensgruppen wie Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Gesellschaft und Eigentümern. Die wichtigste Anforderung an exzellente Unternehmen ist, Fähigkeiten zu entwickeln und Leistungen zu definieren: "Für die optimale Mitarbeiterorientierung muss man die Erwartungen und Bedürfnisse der in der Organisation beschäftigten Menschen verstehen." Durch den klassischen KVP-Ansatz (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) konnte seit 2011 circa 1 Million Euro eingespart werden. Die Verbesserungsideen kommen von den Mitarbeitern.

Innovationen und Verbesserungen, die sich rechnen

Um Innovation als strategischen Erfolgsfaktor ging es dann im Beitrag von DI (FH) Oliver Heinrich, CFO Infineon Technologies Austria AG. Innovationspolitik ist integraler Bestandteil eines umfassenden Qualitätsverständnisses. Innovationen sind untrennbar mit dem Faktor Mensch verbunden. Das Unternehmen, das 2012 mit dem Staatspreis für Unternehmensqualität ausgezeichnet wurde, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung und verfügt über die größte Forschungseinheit für Mikroelektronik in Österreich. Die Ausgaben für F & E beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 20 % des Gesamtumsatzes. Der Fokus auf das innovative Potenzial der Beschäftigten rechnet sich aber in jedem Fall, wie Heinrich betont:

"Allein im Geschäftsjahr 2011/12 lag der realisierte Nutzen durch Verbesserungsvorschläge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 12,1 Millionen Euro."

Austrian Excellence Award 2014

Nachhaltiger Erfolg basiert auf kontinuierlicher Weiterentwicklung. Essenziell für die Zukunft sei die Vereinfachung des Bewerbungsverfahrens für Organisationen, erklärte Dr. Franz-Peter Walder, Member of the Board Quality Austria, in seinem Vortrag: Statt eines umfassenden Selbstbildes werde es künftig einen Fragebogen geben, der durch klare und einfache Fragen die Bewerber gezielt führt und den internen Aufwand reduziert. "Eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir darin, noch mehr Unternehmen zu ermutigen, den Weg der Excellence einzuschlagen, mögliche Hürden zu minimieren und den administrativen Aufwand für die Organisationen zu vereinfachen." Interessierte können sich ab sofort bis Mitte April 2014 bewerben. Ansprechpartnerinnen sind Mag. Nicole Mayer und Mag. (FH) Michaela Reisner. Weitere Infos finden Sie unter www.qualityaustria.com.

