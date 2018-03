Wiener Bezirksämter-Wartezeiten im Open-Data-Katalog

Veröffentlichung weiterer Datensätze angekündigt. ÖWA weist Rekordzugriffe auf www.wien.at aus.

Wien (OTS) - Seit Ende September bieten die Magistratischen Bezirksämter ein neues Service an: Die aktuellen Wartezeiten in Meldeangelegenheiten und bei der Passantragsstellung sind online unter www.wien.gv.at/mba/mba.html abrufbar. Ein Service, auf den die lebendige und kreative Open-Government-Data-Community in Wien schnell aufmerksam wurde. Kurz nach der ersten Anfrage, ob diese Daten auch im OGD-Katalog der Stadt angeboten werden, stellte der Wiener Magistrat sie bereits zur Verfügung. Eine erste, von der Community erstellte, Web-App ist schon unter http://wannaufsamt.tentacleriot.eu abrufbar. Diese zeigt übersichtlich, wann die besten Zeiten sind, um aufs Meldeamt zu gehen. "Anwendungen wie diese bestärken uns darin, in den nächsten OGD-Phasen weitere Daten freizugeben", kündigte Wiens Open-Government-Beauftragter CIO Johann Mittheisz an.

Spitzenwerte für Website der Stadt

Rekord-Ergebnisse gibt es für das offizielle Internetportal der Stadt. wien.at, das Informationen, Services, Nachrichten, Veranstaltungen und noch vieles mehr bietet, wies in der letzten Analyse der ÖWA (Österreichische Webanalyse) neue Spitzenwerte auf. Die Unique Clients (UC, Anzahl unterschiedlicher Geräte, die auf wien.at zugreifen), als auch die Visits (Besuche) waren nie zuvor höher. Das wachsende Interesse zeigte sich in einem Anstieg der UC um 11 Prozent auf monatlich rund 1,2 Mio. Und: bereits jeder fünfte Zugriff erfolgt über ein Mobilgerät. Für den Chef des Wiener Presse-und Informationsdienstes (MA 53), Oliver Stribl, ein eindeutiges Zeichen für das sich ändernde Nutzungs- und Kommunikationsverhalten:

"In Zeiten von Smartphones und Tablets verlangen die Menschen nach Informationen 'on demand'. Services und Nachrichten sollen jederzeit und ortsunabhängig abrufbar sein. Daher forcieren wir die Weiterentwicklung unserer Produkte, wie zuletzt die Mobilversion des wien.at-Stadtplans, zielstrebig in diese Richtung."

Weitere Informationen:

Open Government Wien: open.wien.at

Datensatz zu den Wartezeiten der Magistratischen Bezirksämter (Melde-und Pass-Service, Parkpickerl): http://bit.ly/1gE6Jun

Internetportal der Stadt: www.wien.at

