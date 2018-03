MAK DAY 2013

Tag der offenen Türen: Eintritt frei im MAK und in der MAK-Expositur Geymüllerschlössel am 26. Oktober 2013

Wien (OTS) - Der MAK DAY 2013 (26. Oktober, 10:00-18:00 Uhr) bietet bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm rund um die neu eröffnete MAK-Schausammlung Wien 1900, die einen einzigartigen Einblick in das ebenso facetten- wie folgenreiche Design und Kunstgewerbe der Jahre 1890 bis 1938 gibt, sowie um die derzeit laufenden MAK-Ausstellungen "PAE WHITE. O R L L E G R O" und "100 BESTE PLAKATE 12. Deutschland Österreich Schweiz". Eine Lesung der Schauspielerin Birgit Minichmayr aus Werken von Stefan Zweig, Karl Kraus und Arthur Schnitzler zählt zu den Höhepunkten des Programms im MAK am Stubenring, wo außerdem Führungen, Filmpräsentationen oder ein MINI MAK-Plakatworkshop für Kinder ab vier Jahren geboten werden. Die MAK-Expositur Geymüllerschlössel lädt zu Führungen, die die Empire-und Biedermeierzeit als Inspirationsquelle für die Wiener Moderne beleuchten, sowie Lesungen für Kinder aus "Märchen aus 1001 Nacht". Vom MAK am Stubenring zum Geymüllerschlössel steht am MAK DAY ein kostenloser Shuttle Service zur Verfügung.

PROGRAMM - MAK AM STUBENRING

LESUNG

11:00 Uhr, MAK-Säulenhalle

Birgit Minichmayr liest aus "Die Welt von Gestern" (1942) von Stefan Zweig, "Lob der verkehrten Lebensweise" (1908) von Karl Kraus und "Leutnant Gustl" (1901) von Arthur Schnitzler.

FÜHRUNGEN

Treffpunkt: Infostand in der MAK-Säulenhalle

10:30 Uhr

Kurzführung durch die MAK-Schausammlung

12:00 Uhr

"Wohnungswanderungen" mit Adolf Loos:

Das Herrenzimmer der Wohnung Gustav und Marie Turnovsky im Wiener Kontext

mit Rainald Franz, Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik

13:30 Uhr

WIEN 1900. Design / Kunstgewerbe 1890-1938

14:30 Uhr

Die Wiener Werkstätte und die Idee des Gesamtkunstwerks

15:30 Uhr

WIEN 1900. Design / Kunstgewerbe 1890-1938

16:30 Uhr

Europäisches Kunstgewerbe um 1900 und sein Einfluss auf die KünstlerInnen der Wiener Werkstätte

mit Elisabeth Schmuttermeier, Kustodin MAK-Sammlung Metall

und Wiener-Werkstätte-Archiv

MINI MAK

10:00 bis 18:00 Uhr, MAK-Säulenhalle

Für Kinder ab 4 Jahren

Plakat um 1900 - gestalte dein Plakat 2013

Inspiriert von der Ausstellung "100 BESTE PLAKATE 12. Deutschland Österreich Schweiz" entwerfen und gestalten Kinder ihr eigenes Plakat im Stil der großen KünstlerInnen von 1900 bis heute.

Workshop unter künstlerischer Leitung

Wien 1900 - 1.900 Fragen / 1.900 Ideen

Auf der Suche nach Otto, Josef, Adolf, Koloman, Dagobert, Rosa, Margarete* und vielen anderen ... In welchen Ländern schauten sich die KünstlerInnen um? Können MalerInnen auch Möbel und Schmuck entwerfen? Was kann man alles mit Quadraten verzieren? Wie viel Gold braucht eine prächtige Wand? Woraus waren einige Lampenschirme gemacht? Wie viele Teekannen sind ausgestellt?

* Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Moser, Dagobert Peche, Rosa Krenn, Margarete Schütte-Lihotzky

FILMVORFÜHRUNGEN

12:00 bis 18:00 Uhr, MAK-Säulenhalle

"Josef Hoffmann. Ein Besuch im Wiener Direktionsgebäude der Poldihütte" (1912/1928)

"Die Wiener Werkstätte und das Palais Stoclet. Le Désir de la Beauté" (2006)

MAK DESIGN SHOP

Auf alle BesucherInnen, die das MAK am Stubenring sowie das Geymüllerschlössel besuchen, wartet im MAK Design Shop eine kleine Überraschung!

PROGRAMM - MAK-EXPOSITUR GEYMÜLLERSCHLÖSSEL

Neben der erlesenen Sammlung von Alt-Wiener Uhren von Franz Sobek sowie aus-gewählten Empire- und Biedermeiermöbeln, den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Geymüllerschlössels, trifft man im Park der MAK-Expositur auf zeitgenössische Arbeiten von James Turrell und Hubert Schmalix. Derzeit ist im Geymüllerschlössel die Ausstellung "MAK DESIGN SALON #02. STUDIO FORMAFANTASMA. The Stranger Within" zu sehen, mit der sich das Designerduo Simone Farresin und Andrea Trimarchi vor dem Hintergrund der Geschichte des Ortes mit der Faszination des "Exotischen" beschäftigt.

FÜHRUNGEN

11:30 Uhr

Das Biedermeier als Vorbild für Wien 1900

15:00 Uhr

Interieurs und Möbel der Empire- und Biedermeierzeit -

Inspiration für den Wiener Jugendstil

MINI MAK

11:30 Uhr, 15:00 Uhr

Für Kinder ab 4 Jahren

Märchen aus 1001 Nacht - mit MINI MAK kommt der Orient

auch für Kinder ins Geymüllerschlössel

DATEN MAK UND GEYMÜLLERSCHLÖSSEL

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

U3 oder Straßenbahnlinie 2 bis Stubentor; U3, U4 bis Wien Mitte

MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorferstraße 102, 1180 Wien

U2 Schottentor, von dort Straßenbahnlinie 41 bis Endstation

Vom MAK am Stubenring zum Geymüllerschlössel steht am MAK DAY ein kostenloser Shuttle Service zur Verfügung. Abfahrtszeiten: 10.30h / 11.15h / 11.30h / 12.15h / 12.30h / 13.15h / 13.30h / 14.15h / 14.30h / 15.15h / 15.30h / 16.15h / 16.30h / 17.15h / 17.30h / 18.15h.

