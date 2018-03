FP-Gudenus zu Serviten-Flüchtlingen: Erwarten uns von den Grünen persönliches Engagement!

Nicht immer nur die Geldtasche der Steuerzahler, jetzt auch einmal die eigene Haustüre für Asylwerber öffnen!

Wien (OTS/fpd) - Am 30. Oktober beginnen im Servitenkloster die lang angekündigten Sanierungsarbeiten. Die dort untergebrachten 24 Asylwerber, sieben von ihnen bereits mit rechtskräftig negativem Bescheid, müssen bis dahin ausgezogen sein. Ausgerechnet die grünen Gemeinderäte wie Senol Akkilic, Klaus Werner-Lobo, Birgit Hebein & Co., die darauf bestehen, dass diese Menschen unabhängig davon, ob nun verfolgt oder nicht, bleiben dürfen, wissen nicht mehr weiter. "Dabei liegt die Lösung so nahe", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er geht nämlich davon aus, dass die grünen Politiker mit ihren überdurchschnittlichen Gagen nicht wirklich beengt leben. Gudenus:

"Wenn ihnen diese Asylwerber wirklich so ein Anliegen sind, dann müsste es für sie eine Selbstverständlichkeit sein, die eigene Haustüre zu öffnen und ihnen solange in familiärer Atmosphäre Quartier zu bieten bis geltendes Recht durchgesetzt wird und die Illegalen abgeschoben werden." Dass die selbsternannte moralische Elite nicht schon selbst auf diese Idee gekommen ist, enttäuscht den freiheitlichen Klubobmann: "Wenn es darum geht, Asylwerber auf Kosten der Steuerzahler zu hätscheln, sind diese Herrschaften immer ganz vorne dabei. Wollen sie ernst genommen werden, dann erwarten wir Freiheitliche von ihnen in Fällen wie diesem daher natürlich auch persönliches Engagement!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798