Start des ersten Online-Handbuchs für Vertragsmuster im Wissens- und Technologietransfer

Gemeinsame Initiative von BMWFJ, BMWF und BMVIT ermöglicht schnellere und einfachere Umsetzung von Forschungsprojekten

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 23. Oktober, startet das neue Online-Handbuch für Vertragsmuster, der "Intellectual Property Agreement Guide", kurz "IPAG". IPAG ist eine von der Universitätenkonferenz initiierte gemeinsame Initiative des Wissenschafts- und Forschungsministeriums (BMWF), des Wirtschaftsministeriums (BMWFJ) und des Technologieministeriums (BMVIT) im Rahmen der Nationalen Kontaktstelle für Geistiges Eigentum (NCP-IP), die von der Austria Wirtschaftsservice (aws) umgesetzt wurde.

Das Online-Handbuch umfasst freiwillig nutzbare Vertragsmuster, die bei F&E-Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind. Dazu zählen beispielsweise Materialüberlassungsverträge, Lizenzverträge, Patentkaufverträge, Auftragsforschungs- und F&E-Kooperationsverträge. Die Vertragsmuster wurden in einem intensiven Abstimmungsprozess zwischen den Universitäten erarbeitet und von einem Beirat aus Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen diskutiert. Als Resultat stehen allen Interessierten verschiedene Varianten von Musterklauseln in Deutsch und Englisch, kommentiert durch eine externe juristische Begleitung, kostenlos unter www.ipag.at zur Verfügung.

"Die Vertragsmuster sollen dazu dienen, Wissens- und Technologietransfer zwischen Universitäten, öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft noch effizienter zu gestalten. Durch diese Initiative bauen wir Hürden im Wissenstransfer weiter ab und beschleunigen Transfer- und Innovationsprozesse. Denn Forschungsergebnisse von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen sollen in Zukunft noch viel intensiver als Innovationsquelle genutzt werden. Dafür wurde zudem vor kurzem ein Maßnahmenbündel für Wissenstransfer und Patentverwertung ins Leben gerufen", erläutert Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle.

"Das neue Online-Handbuch vereinfacht und beschleunigt die Erstellung von F&E-Verträgen. Damit sinkt für alle Partner der bürokratische Aufwand, während der Wissenstransfer noch effizienter gestaltet wird", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Wir brauchen in Zukunft noch mehr Unternehmen, die ihre Ideen möglichst rasch in praxistaugliche Innovationen umsetzen können. Daher wollen wir die Zusammenarbeit von Universitäten und Forschungseinrichtungen untereinander und mit den Unternehmen auf allen Ebenen weiter verbessern", so Mitterlehner, der in diesem Zusammenhang insbesondere auf bewährte Förderprogramme wie die CD-Labors sowie die künftigen Wissenstransferzentren verweist. "Klare Spielregeln für alle erleichtern vor allem für innovative Unternehmen den Ablauf von Forschungskooperationen und damit verbunden auch den Schutz geistiger Eigentumsrechte", so Technologieministerin Doris Bures. Sie sieht im Schutz und der Nutzung von geistigem Eigentum "einen der entscheidenden Faktoren für den Innovationstandort". Österreich habe eine gute Performance bei den Patentanmeldungen, allerdings mit weniger Dynamik als die Innovation Leader in der EU. Bures plädiert daher für eine nationale Strategie für geistiges Eigentum, die die FTI-Strategie der Bundesregierung in Bezug auf den Schutz, die Verwertung, die Durchsetzung der gewerblichen Schutzrechte und auf die Schaffung von Bewusstsein und Kompetenz für geistiges Eigentum präzisieren soll.

"Eine der Herausforderungen dieses gemeinsamen Projekts war es, ein Vertragswerk zu schaffen, welches den unterschiedlichen Profilen und fachlichen Ausrichtungen der österreichischen Universitäten Rechnung trägt. Vor allem die jeweilige Größe der Universitäten und die diverse personelle Ausstattung der Technologietransfer- und Rechtsabteilungen verlangen meist individuelle Lösungsansätze. Es existiert dadurch eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für Kooperations- und IP-Verträge mit der Industrie. Es war somit erklärtes Ziel des Projektteams, die komplexe Materie von möglichst allen Seiten zu beleuchten und Vertragsmuster entstehen zu lassen, die von allen gleichermaßen genutzt werden können, ohne dass die Komplexität einen Grad erreicht, der die Anwendbarkeit für Universitäten ebenso wie für die meisten Klein- und Mittelbetriebe erschwert", ergänzt die Vorsitzende des Forums Forschung der Universitätenkonferenz, Vizerektorin Gabriele Kotsis.

aws an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft Unterstützt und gehostet wird das IPAG-Online-Handbuch inklusive des Best Practice Guides für Spin-offs von der aws. "Die aws befindet sich auf einer Schlüsselposition zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, daher kennen wir sowohl das enorme Innovationspotenzial der Forschung als auch die entsprechenden ökonomischen oder juristischen Anforderungen. In Kombination mit unserem seit Jahren entwickelten Know-how zum Thema Geistiges Eigentum können wir so einen wertvollen Beitrag bei der Umsetzung dieses Projekts leisten." so aws-Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger.

Über die nationale Kontaktstelle NCP-IP

Der NCP-IP (National Contact Point - Intellectual Property) ist die nationale Kontaktstelle für geistiges Eigentum und wurde 2010 aufgrund einer Empfehlung der Europäischen Kommission vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie eingerichtet. Die Kontaktstelle wird durch die aws operativ unterstützt.

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice / aws

Mag. Matthias Bischof

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: 0664 42 99 143

mailto: m.bischof @ awsg.at