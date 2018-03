Wirtschaftspolitische Gespräche - Donnerstag 24. Oktober 2013, 10-12 Uhr

"5 vor 12 im Pensionssystem"

In wenigen Jahren gehen die starken Baby-Boomer-Jahrgänge in Pension. Die öffentlichen Ausgaben für Pensionen sollen bis 2035 um weitere 2,6% des BIP steigen. Fast alle EU-Länder passen ihre Pensionssysteme - etwa beim Frauenpensionsalter - viel rascher an als Österreich. Österreich muss daher rasch folgende Fragen beantworten: Soll das Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden? Wie schnell ist das Frauenpensionsalter an das der Männer anzugleichen? Was ist die Auswirkung am Arbeitsmarkt?

Was ist die Erfahrung anderer Länder?

Podium

Bert Rürup

Präsident des Handelsblatt Research Institutes

Josef Bauernberger

Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Christian Keuschnigg

Direktor des IHS und Professor an der Universität St. Gallen

Moderation

Martin Gleitsmann

Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit der WKÖ

