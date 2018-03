Wohnbau-Konjunkturprogramm: Haimbuchner unterstützt Gabi Mosers Antrag auf Verzicht der Kofinanzierung durch die Länder

"Diese Frage muss endlich von LH Pühringer geklärt werden"

Linz (OTS) - Erfreut zeigt sich FPÖ-Wohnbau-Landesrat und Bundesparteiobmann-Stellvertreter, Dr. Manfred Haimbuchner "über die ungewohnte Unterstützung seitens der Grünen." Konkret geht es um die Forderung von NAbg. Gabi Moser auf Verzicht der Kofinanzierung durch die Länder hinsichtlich des Wohnbau-Konjunkturprogrammes. ****

Tatsächlich bestehe die Gefahr, so Haimbuchner, "dass die zusätzlichen Wohnbaugelder des Bundes von den Ländern nicht abgeholt werden könnten, solange diese Mittel an eine Kofinanzierung gekoppelt sind."

Für den freiheitlichen Wohnbaureferenten ist entscheidend, dass Landeshauptmann Pühringer als zuständiger Finanzreferent endlich die Klärung der Fragen in diesem Zusammenhang sorgt. "Aus meiner Sicht wäre es mehr als schade, auf diese Mittel zu verzichten. Bleibt jedoch der Zwang zur Kofinanzierung aufrecht, wird es für die Länder allerdings nahezu unmöglich, die zusätzlichen Bundesmittel zu lukrieren", verweist Haimbuchner einmal mehr auf die Zuständigkeit Pühringers in dieser Angelegenheit. "Als für Finanzen zuständiges Mitglied im Verhandlungsteam der ÖVP sollte es Pühringer nicht schwerfallen, diesbezügliche Änderungen für Oberösterreich und die Länder herbeizuführen", so Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

