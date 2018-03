ERGO Bestattungsvorsorge finanziert und organisiert den letzten Lebensweg

Monatlicher Ansparplan oder Einmalprämie mit fixen und wählbaren Zusatzleistungen

Wien (OTS) - Mit 23. Oktober 2013 bietet die ERGO Versicherung in Österreich über alle ihre Vertriebspartner eine neue Bestattungsvorsorge an. Neben der Finanzierung der Bestattungskosten ist die Bezahlung von Überführungskosten bis zu maximal 30.000 Euro inkludiert. Zusätzlich kann eine 10-jährige Grabpflege mit eingeschlossen werden. Ebenso kann der Kunde sein Begräbnis nach seinen Vorstellungen planen und die Versicherung mit der Durchführung beauftragen.

Versicherungsleistung fällt nicht in die Verlassenschaft

Eine würdevolle Bestattung ist teuer, für ein Begräbnis müssen im Durchschnitt zwischen 5.000 und 8.000 Euro aufgewendet werden. Ein Großteil der Menschen möchte die Hinterbliebenen nicht mit diesen Kosten belasten und legt Kapital dafür zur Seite. Viele bereits zu Lebezeiten angesparte Vermögenswerte fallen jedoch in die Verlassenschaft. Es kann Wochen oder Monate dauern, bis Erben Zugriff auf dieses Kapital haben. Die Kosten für die Bestattung sind umgehend zu begleichen. Die ERGO Bestattungsvorsorge zahlt die Versicherungssumme inklusive Gewinnbeteiligung und Garantieverzinsung sofort an den Begünstigten aus. "Die Hinterbliebenen werden weder finanziell mit der Bestattung belastet, noch müssen sie in Vorkasse gehen. Das entspricht dem Gedanken vieler Kunden, die ihre Angehörigen in einer emotionalen Ausnahmesituation nicht zusätzlich belasten wollen", so Mag. Josef Adelmann, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung.

Überführungskosten inkludiert

Als besondere und fix integrierte Zusatzleistung übernimmt die ERGO Bestattungsvorsorge die Überführungskosten. Bei Ableben des Versicherten außerhalb des Wohnortes werden dafür die Organisation und die Kosten innerhalb Österreichs und aus dem Ausland an den letzten Wohnort in Österreich übernommen. Darunter fallen zum Beispiel auch die Kosten, die bereits bei Ableben in einem Krankenhaus und Überführung auf einen Friedhof anfallen. Bezahlt werden die Überführungskosten bis zum dreifachen Wert der Versicherungssumme bzw. bis maximal 30.000 Euro.

Wählbare Grabpflegevorsorge

Auf Wunsch ist die Grabpflege zusätzlich inkludierbar. Entweder wird ein Teil der Versicherungssumme zehn Jahre lang für die Kosten der Grabpflege an eine bestimmte Bezugsperson überwiesen. Oder die Grabpflege wird von einem Partnerunternehmen der ERGO durchgeführt. Zehn Jahre lang wird das Grab nach den Wünschen des Kunden gepflegt. Mag. Josef Adelmann: "Wir möchten mit unseren zusätzlichen Leistungen auf die veränderten Lebensbedingungen der Menschen reagieren. Nicht immer leben die Angehörigen in der direkten Umgebung. Auf Grund unserer stetig steigenden Lebenserwartung können nicht nur die Versicherten, sondern auch deren Kinder bei Ableben in einem fortgeschrittenen Alter sein. Eine permanente Grabpflege kann unter diesen Umständen für die Angehörigen sehr mühevoll sein."

Unabhängigkeit über das Leben hinaus

Der Kunde kann den Ablauf seiner Bestattung nach seinen Vorstellungen planen und schriftlich festlegen. Nach seinem Ableben übernimmt die ERGO Versicherung mit ihren Partnerunternehmen die Durchführung des Begräbnisses mit dem angesparten Kapital. "Wir orientieren uns mit diesem Zusatzangebot an jenen Menschen, die auf ein würdevolles Begräbnis ganz in ihrem Sinne Wert legen, aber keine Angehörigen mehr haben oder diese im Ausland leben. Darüber hinaus sprechen wir mit unserem Angebot jene Gruppe an, die ihre Angehörigen weder finanziell noch organisatorisch mit dem Begräbnis belasten wollen", so Mag. Josef Adelmann.

Flexibilität in allen Bereichen

Die Bestattungsvorsorge ist eine klassische Lebensversicherung mit Garantieverzinsung und Gewinnbeteiligung. Die wählbare Versicherungssumme liegt zwischen mindestens 4.000 und maximal 20.000 Euro. Möglich ist eine monatliche Ansparung ab 20 Euro oder eine einmalige Prämienzahlung ab 3.000 Euro. Bei monatlicher Zahlung ist die Prämienzahlungsdauer vom Kunden je nach Eintrittsalter zwischen 5 bis maximal 25 Jahre frei wählbar.

