Schieder: Neue Verordnung gegen Steuerbetrug bringt mehr Gerechtigkeit

Finanzministerium hat nationale Umsetzung des "Reverse Charge Modell" in Begutachtung geschickt

Wien (OTS/SK) - "Bisher konnten Unternehmen durch Mehrwertsteuerbetrug mittels undurchsichtiger Schachtelkonstruktionen bei Verkäufen von Waren viele Millionen lukrieren. Den EU-Ländern entgingen dadurch enorm hohe Steuereinnahmen. Durch den Beschluss des sogenannten `Reverse Charge Modells` - also der Umkehr der Steuerschuld - beim Rat der FinanzministerInnen im Juni 2013 wurde ein wichtiger Baustein für mehr Steuergerechtigkeit gelegt. Nun soll die entsprechende Maßnahme auch in Österreich wirksam werden", betont Finanzstaatssekretär Andreas Schieder angesichts der nationalen Umsetzung des ECOFIN-Beschlusses. Eine entsprechende Verordnung hat das Finanzministerium kürzlich in Begutachtung geschickt.****

"Österreich war lange Vorreiter im Kampf gegen Mehrwertsteuerbetrug in Europa. Ein österreichischer Vorschlag für ein EU-weites Pilotprojekt gegen den Mehrwertsteuerbetrug hat vor einigen Jahren noch nicht die nötige Unterstützung der EU-Staaten erhalten. Umso erfreulicher ist es, dass es nun doch gelungen ist, ein Modell zu beschließen, um Steuerbetrug besser zu bekämpfen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen", so Schieder abschließend. (Schluss) sc/ah

