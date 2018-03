FPÖ: Deimek und Kitzmüller: ÖBB müssen familienfreundlicher werden

Regierung ist am Zug

Wien (OTS) - Es wird eine der Herausforderungen der nächsten Jahre sein, Mobilität leistbar zu machen. Steigende Kosten in diesem Bereich stellen gerade junge Familien vor erhebliche finanzielle Belastungen. "Hier muss gezielte und treffsichere Familienförderung forciert werden", umreißen FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek und Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller freiheitliche Vorschläge. Insbesondere der öffentliche Verkehr müsse familienfreundliche Tarifstrukturen aufweisen. Derzeit drohe der PKW zur Armutsfalle zu werden. Doch der öffentliche Mobilitätsbereich sei nur ein ungenügender Ersatz. Vielerorts sowohl hinsichtlich der Fahrpläne, als auch was die Kosten angehe.

"Die Bundesregierung ist am Zug, entsprechende Garantien für leistbare Mobilität in den Gemeinwirtschaftlichen Leistungsverträgen verankern. Insbesondere im Bereich der Familientarife", appelliert Deimek an Verkehrsministerin Doris Bures. "Schwarze Zahlen seitens der Bahn dürften keine rote Karte für Familien bedeuten", argumentiert Kitzmüller. Sinkenden Realeinkommen dürfe der öffentliche Sektor nicht mit Gewinnmaximierung zulasten von Familien begegnen. Im Gegenteil: "Österreichs Staatsbetriebe müssen zu 'Familienbetrieben' werden", schließen die Abgeordneten.

