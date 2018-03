LifeStyle Ladies setzt erfolgreiche Expansionspläne in Europa fort

Österreichisches Vorzeigeunternehmen betreibt bereits Studios in Deutschland, Frankreich und eröffnet 2014 in Italien

Wien (OTS) - LifeStyle Ladies, die führende österreichische Fitness-Kette für Frauen arbeitet mit seinem auf Power-Plate-Training fokussierten Erfolgsmodell in den nächsten Jahren weiter an seiner Expansion. CEO und Firmengründer Christopher Steiner: "Nachdem wir 2011 Clubs in Berlin, München und anderen deutschen Städten eröffnet haben, folgte 2012 die erste Filiale in Frankreich." Es sei nun an der Zeit, die Marke LifeStyle Ladies in Europa weiter bekannt zu machen und am Fitness-Markt eine zentrale Rolle zu spielen.

Ausgehend vom ersten Studio in Wien, das 2009 eröffnete, konnte LifeStyle Ladies in nur 4 Jahren zum bestimmenden Player im Bereich Frauen-Fitness in Österreich werden. Mit knapp 130 LifeStyle-Ladies-Studios können zufriedene Kundinnen auf ein flächendeckendes Netz in Österreich und zahlreiche Standorte in Europa zurückgreifen.

2013 wurde eine weitere Verbreitung des Geschäftsfelds vollzogen und die "Beauty-Slim"-Produktlinie mit Nahrungsergänzungsmitteln ins Leben gerufen. Bis 2020 möchte LifeStyle Ladies 1.000 Clubs haben und in über 30 Ländern der Welt aktiv sein.

Neben Österreich (91 Studios, im Juli 2014 eröffnet in Wien der neue Flagship-Store), Deutschland (derzeit 25 Studios in Nürnberg, Stuttgart, München und Berlin, im kommenden Jahr sind 50 weitere Neueröffnungen geplant) und Frankreich (4 Studios; am 8. Oktober eröffnete in Cannes 4 Gehminuten vom Festspielgelände entfernt das neueste Studio, Nizza und Paris werden folgen) wird Anfang 2014 auch in Italien (Bozen) das erste Studio eröffnen. 4 weitere, unter anderen in Mailand, sind für das kommende Jahr geplant.

"Jede Frau kann ihr Ideal- und Wohlfühlgewicht erreichen, und mein Ziel ist es, den Frauen in ganz Europa auf diesem Weg zu helfen, und das mit nur 2x 20 Minuten Training in der Woche", so der 26-jährige Firmenchef und zweifache Fitness-Weltmeister Christopher Steiner.

