Wallenius Wilhelmsen Logistics weitet Einsatz der Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungsplattform von Quintiq auf internationalen See- und Landtransport aus

S'-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen (SCP&O), gab heute bekannt, dass Wallenius Wilhelmsen Logistics

(WWL) den Einsatz der

SCP&O-Plattform von Quintiq auf seine gesamten internationalen See-und Landtransportaktivitäten ausweitet. Nachdem sich WWL von den Vorteilen der Quintiq-Plattform bei der Schiffsplanung und -raumauslastung überzeugt hat, investiert das Unternehmen nun in die konzernweite Ausweitung der Quintiq-Plattform.

Wallenius Wilhelmsen Logistics, ein unabhängiger Anbieter von weltweiten Distributionslogistikleistungen im Fahrzeugbereich, maximierte bisher die Auslastung des Schiffsraums [http://www.quintiq.com/news-2010/wwl-maximizes-vessel-space-utilization-with-quintiq.html] mithilfe der Quintiq-Plattform und hat sich nun für Quintiq alsTechnologieplattform für sein Integrated Planning System (IPS), d. h. seine konzernweite Initiative zur Verbesserung der Effizienz der Betriebsabläufe im Bereich Seefrachtdienstleistungen, entschieden. Das IPS-System wird die Planung der Ressourcen von WWL, von der langfristigen Kapazitäts- und Frachtplanung bis hin zur tagesgenauen Planung der einzelnen Fahrten und des operativen Tagesgeschäfts, umfassen. Dazu gehört auch die effiziente Planung des Schiffsbetriebs, wobei es die Kosten und die Erfüllung der Kundenwünsche zu optimieren und gleichzeitig sämtliche operativen Restriktionen zu berücksichtigen gilt. Die Quintiq-Plattform wird einen deutlichen und direkt spürbaren Nutzen für die Aktivitäten von WWL bringen sowie für Kosteneinsparungen und einen besseren Kundenservice sorgen. Das IPS-Projekt ist das erste in einer Reihe von Projekten, bei denen die Quintiq-Plattform einen Mehrwert für WWL schaffen und die operative Effizienz sowie die Flexibilität, was die Erfüllung der Kundenanforderungen anbelangt, verbessern soll.

Vor der Implementierung der Quintiq-Plattform erledigte WWL die Kapazitäts- und Schiffsplanung mithilfe verschiedener unternehmenseigener Anwendungen. Mit Quintiq wird WWL dank einer einheitlichen, gemeinsam genutzten Planungsplattform in den Genuss umfassender Transparenz und leistungsstarker Optimierungsfunktionen über die gesamte Einsatzbandbreite kommen.

"Wir sind sehr erfreut über die Entscheidung von WWL, Quintiq auch für andere Bereiche einzusetzen", erklärt Arjen Heeres, COO von Quintiq. "WWL wird als Unternehmen weiter von der Quintiq-Plattform profitieren, und zwar nicht nur im Seetransport, sondern auch im Landfrachtverkehr, in der Terminalabwicklung und im gesamten Supply-Chain-Management. WWL war schon immer ein hoch geschätzter Kunde und wir freuen uns, das Unternehmen auch weiterhin bei seiner Entwicklung zum optimiertesten, effizientesten und innovativsten Ro-Ro-Carrier der Welt unterstützen zu dürfen."

"Das Bestreben von WWL, die Effizienz der Betriebsabläufe in einem ohnehin schon hocheffizient arbeitenden Unternehmen noch weiter zu steigern, erfordert eine hoch entwickelte Arbeitsweise, die sämtliche Möglichkeiten nutzt, die eine ausgereifte Planungs- und -Optimierungssoftware bietet. Genau das ist entscheidend für den Erfolg des Projekts", so Torbjörn Dimblad, VP Business Systems bei WWL. "Der erweiterte Einsatz von Quintiq im Seefrachtbereich von WWL wird zwei wesentliche Vorteile mit sich bringen: Er wird für Transparenz in unseren globalen Planungsfunktionen sorgen und unseren Planern die Möglichkeit geben, die riesigen Informationsmengen, die in unseren Prognosetools und betrieblichen Systemen vorhanden sind, mithilfe der neuen Optimierungstechniken besser zu nutzen. Das IPS-System ermöglicht unserem Unternehmen den Sprung auf die nächsthöhere Entwicklungsstufe und erlaubt uns die verbesserte Bereitstellung von Logistiklösungen basierend auf Kundenwünschen."

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

Erfahren Sie mehr auf http://www.quintiq.de [ C:\Users\charlotte\Documents\GroupWise\www.quintiq.de ] oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, Xing,

LinkedIn

und YouTube.



Über Wallenius Wilhelmsen Logistics

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) bietet innovative und nachhaltige Transport- und Logistiklösungen für Hersteller von PKW, LKW, Baumaschinen und Spezialfrachten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist ferner spezialisiert auf das Handling komplexer Projektladung wie Schienenfahrzeuge, Stromgeneratoren, Bergbaumaschinen und Jachten. Das hoch entwickelte Supply-Chain-Management von WWL gewährleistet eine effiziente Vernetzung von See- und Landtransport, Abwicklung im Terminal und zahlreichen speziellen Technikservices. WWL beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter an über 70 Terminals und Technical Service-Standorten weltweit und setzt 60 moderne und umweltfreundliche Schiffe ein. Wallenius zeichnet sich durch seine besondere Umweltorientierung aus und ist in der Logistikbranche führend in der Entwicklung innovativer Lösungen zur Minimierung der Umweltauswirkungen seiner operativen Tätigkeit.

