Krank zur Arbeit gehen schadet den Beschäftigten und den Unternehmen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Laut Umfragen gehen rund 40 Prozent der Arbeitnehmer/-innen in Österreich krank zur Arbeit. Die daraus entstehenden negativen gesundheitlichen Folgen für die Arbeitnehmer/-innen einerseits und die betriebs- und volkswirtschaftlichen Auswirkungen andererseits sind in ihrer Dimension noch nicht abschätzbar. Noch immer ist das Thema Präsentismus - so heißt das Phänomen, trotz Krankheit arbeiten zu gehen - in vielen Betrieben ein blinder Fleck. Um die Forschung in Österreich voranzutreiben, hat die AK Oberösterreich ein Stipendium für eine Master- und eine Diplomarbeit vergeben. In einer

Pressekonferenz

am Mittwoch, 30. Oktober 2013, um 11.00 Uhr in der AK Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, unter dem Titel

Krank zur Arbeit gehen

schadet den Beschäftigten und den Unternehmen

informieren AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag.a Dagmar Andree, MBA, Leiterin der Stabsstelle Arbeitsbedingungen über allgemeine Fakten und Entwicklungen zum Thema. Die beiden Studierenden Gisela Singer (JKU Linz) und Wolfgang Piermayr (FH Krems) präsentieren Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus ihren wissenschaftlichen Arbeiten.

Krank zur Arbeit gehen schadet den Beschäftigten und den Unternehmen



Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag.a

Dagmar Andree, MBA, Leiterin der Stabsstelle Arbeitsbedingungen.



Datum: 30.10.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Linz Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, Bakk.Komm.

Tel.: (0732) 6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at