ikondirekt.com: Finanz-Fairgleiche ohne Umwege

Wien (OTS) - Das Start-up-Unternehmen bringt Privatkunden via Web-Plattform mit Finanzdienstleistungsunternehmen in direkten Kontakt, garantiert kostenlose individuelle Beratung, aktuelle Vergleichsmöglichkeiten und Abschlüsse ohne Vermittlungsprovision.

Heute fällt der offizielle Startschuss für ikondirekt.com, einer Internet-Service-Plattform, die ihren Mitgliedern die Entscheidung für die optimale Finanzierung (Kredit-, Darlehen-, Leasing), Veranlagung (Sparbuch, Wertpapiere, Bausparen) oder Versicherungen erheblich erleichtert. "ikondirekt.com" ist weder ein online Direktanbieter mit 08/15-Produkten, noch steht ein einzelnes Finanzinstitut dahinter. Vielmehr bietet ikondirekt als unabhängige Plattform direkten Zugang zu Finanzinstituten. "Wir bringen namhafte Versicherungen, Banken und Leasinggesellschaften mit interessierten Privatpersonen, Freiberuflern sowie KMUs zusammen. Und das auf effiziente und attraktive Weise", bringt Mag. Christoph Reisegger, Geschäftsführer von ikondirekt, die Service-Idee auf den Punkt.

Wer sich auf die Suche nach dem geeigneten Kredit-, Leasing-, Veranlagungs- oder Versicherungsangebot macht, landet zur Zeit in der Regel bei seiner Hausbank, seinem Versicherungsberater, konsultiert einen Finanzberater oder surft im Internet nach empfohlenen Direktanbietern. Der Angebotsvergleich gestaltet sich dabei schwierig und kostet zumeist viel Zeit und nicht selten auch Geld. ikondirekt.com verschafft seinen Mitgliedern kostenlos und effizient einen Marktüberblick über aktuelle Angebote und legt dabei Wert auf persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Die ikondirekt-Mitgliedschaft ist kostenlos, eine Registrierung genügt. Um Anfragen zu stellen meldet man sich einfach mit seiner E-Mail-Adresse und Passwort an. Dabei kann man auch bereits getätigte Anfragen und die erhaltenen Antworten sowie Einladungen jederzeit einsehen.

"Partnerwahl" für Bank-, Leasing-, und Versicherungskunden "Unsere Partner beraten direkt, persönlich vor Ort und erstellen ein individuelles Angebot. Für den Konsumenten ist das völlig kostenfrei und unverbindlich. Die Entscheidung, mit welchem Partner ein Termin vereinbart wird, bleibt dem ikondirekt-Mitglied frei überlassen. Ein allfälliger Geschäftsabschluss erfolgt direkt mit dem Partner ohne Vermittlungsprovision", so Reisegger.

ikondirekt.com - Partner mit Filialnetz und Beratungskapazität Als Partner von ikondirekt.com stehen die führenden Anbieter aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft Österreichs am Plan; vom Start weg mit dabei sind die Hypo Niederösterreich und die Hypo Oberösterreich. "Wir legen Wert darauf, dass unseren Mitgliedern Top-Experten vor Ort persönlich zur Verfügung stehen, daher müssen unsere Partner über ein eigenes Filialnetz bzw. Beratungskapazitäten vor Ort beim Mitglied verfügen. Unsere Partner wählen wir sehr gezielt aus, um unseren Mitgliedern die bestmögliche Produkt- und Beratungsqualität vor Ort zur Auswahl zu stellen. ikondirekt steht erst am Anfang; weitere namhafte Kooperationspartner werden in Kürze folgen und eines ist gewiss: je mehr Mitglieder, desto mehr Anbieter werden der Idee von ikondirekt folgen", so Christoph Reisegger.

ikondirekt unterstützt karitative Projekte

Die neue Internet-Service-Plattform zeigt vom Start weg auch soziales Engagement. Jede Kundenanfrage, die über ikondirekt.com gestellt wird, generiert 10 Cent, die karitativen Projekten zugute kommen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christoph Reisegger

Geschäftsführer

ikondirekt GmbH & Co KG

1190 Wien, Pyrkergasse 21/25

Tel.: +43 676 69 70 265

eMail: christoph.reisegger @ ikondirekt.com

www.ikondirekt.com