Mitterlehner: 15 Finalisten für Staatspreis PR 2013 gekürt

Experten-Jury vergibt Nominierungen in fünf Kategorien - Rekordzahl an Einreichungen - Staatspreisverleihung am 20. November

Wien (OTS/BMWFJ) - Der Wettbewerb um den vom Wirtschaftsministerium ausgelobten und vom PRVA organisierten Staatspreis Public Relations ist heuer größer denn je, wie die neue Rekordzahl der Einreichungen zeigt. Aus 69 Projekten hat jetzt eine international besetzte Experten-Jury die 15 Finalisten für die Staatspreis-Verleihung 2013 ermittelt. "Zahl und Qualität der Einreichungen zeigen, dass Österreichs Unternehmen die Bedeutung erstklassiger Öffentlichkeitsarbeit als wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und zum betriebswirtschaftlichen Erfolg erkannt haben", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Der PR-Staatspreis bietet eine Leistungsschau der gesamten Branche und setzt Benchmarks, an denen sich künftige Projekte orientieren können."

Der Staatspreis PR wird im Auftrag des Wirtschafsministeriums vom Public Relations Verband Austria (PRVA) organisiert. Die Jury hat in jeder der fünf Staatspreiskategorien drei Projekte für den Kategoriensieg nominiert. Der jeweilige Kategoriensieger gilt als "für den Staatspreis nominiert", eines dieser fünf Projekte bekommt den Staatspreis zuerkannt. Am 20. November werden die Urkunden und die Staatspreistrophäe im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien übergeben.

Die 15 Finalisten für den Staatspreis in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie Corporate PR

* Projekt: "Anwälte machen Schule!" - PR-Träger: Beck Krist Bubits & Partner Rechtsanwälte (BKB) in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich, Externer Berater: The Skills Group GmbH

* Projekt: "FLOWER POWER - Pflanzenliebe statt Pestizide" -PR-Träger: bellaflora Gartencenter GmbH, Externer Berater: senft & partner & fr GmbH

* Projekt: "Verkaufen macht kompetent" - PR-Träger: Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Externer Berater: ikp Vorarlberg GmbH

Kategorie Interne PR

* Projekt: "Bankville" - Erlebnis Zukunft - PR-Träger: UniCredit Bank Austria, Externer Berater: Media Consult Story Development GmbH

* Projekt: "Geschichten verbinden - 65 Jahre VERBUND" - PR-Träger:

Verbund AG, Externer Berater: ARGE Brainds-Grayling

* Projekt: Mitarbeiterkampagne - "JA ZU AUSTRIAN!" - PR-Träger:

Austrian Airlines AG, Externer Berater: Himmer, Buchheim & Partner

Kategorie Online & Social Media PR

* Projekt: "Der Wurstsemmel-Shitstorm: David gegen Goliath im Web 2.0" - PR-Träger: Wirtschaftskammer Niederösterreich, Landesinnung der Lebensmittelgewerbe, Berufszweig Fleischer, Externer Berater:

Ketchum Publico GmbH

* Projekt: Jugendkampagne der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg - PR-Träger: Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Externer Berater: ikp Vorarlberg GmbH

* Projekt: "Meine Abgeordneten" - PR-Träger: Verein Respekt.net e.V., Externer Berater: Foggensteiner Public Relations GmbH + MediaClan -Gesellschaft für Online Medien G.m.b.H.

Kategorie Produkt- & Service PR

* Projekt: "Logitech UE" - Launch der Audio-Sub-Brand von Logitech -PR-Träger: Logitech GmbH, Externer Berater: Ketchum Publico GmbH,

* Projekt: "The Power of Innovation" - Produktlaunches 2.0 im B2B-Bereich - PR-Träger: Sirona Dental GmbH, Externer Berater: ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co KG

* Projekt: "Wie man in 26 Stunden ein ganzes Solarkraftwerk finanziert" - PR-Träger: Wien Energie, Externer Berater: Demner, Merlicek & Bergmann

Kategorie PR-Spezialdisziplin

* Projekt: "Journalismus & Demokratie" - PR-Träger: The Skills Group GmbH (Initiator), Österreichischer Bundespressedienst (Projektpartner), Presseclub Concordia (Projektpartner), Externer Berater: The Skills Group GmbH

* Projekt: "Kinder entdecken die Geschichte ihrer Gemeinde" -PR-Träger: Gas Connect Austria, Externer Berater: ikp Wien GmbH

* Projekt: "Österreich sucht die Technikqueens" - PR-Träger: OMV Aktiengesellschaft, Externer Berater: Grayling Austria GmbH

