Preisregen für Vortragende der FH Kärnten

Spittal/Drau (OTS) - Lektorinnen und Lektoren der Studiengänge Architektur und Bauingenieurwesen wurden kürzlich eine Reihe von Ehrungen im Zuge der Verleihungen des "Bauherrenpreis 2013" der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs sowie des "Holzbaupreis Kärnten 2013" durch pro:Holz Kärnten zuteil. Die Vortragenden erhielten die Auszeichnungen für die Planung und Umsetzung herausragender architektonischer Projekte. Auch mehrere AbsolventInnen der FH Kärnten waren an der Planung der prämierten Bauten maßgeblich beteiligt.

Walter Schneider, Leiter des Studienbereichs Bauingenieurwesen, Architektur und Bionik der Fachhochschule Kärnten betont: "Die Auszeichnungen für die Lektorinnen und Lektoren spiegeln die herausragende Professionalität dieser Persönlichkeiten wider". Er zeigt sich erfreut: "Die Preise sind auch für die FH Kärnten eine besondere Ehre, da die ausgezeichneten Personen ihr außerordentliches Können und Wissen in die Ausbildung der Studierenden unserer Hochschule einbringen".

Die akademische Ausbildung an der FH Kärnten ist geprägt von einer starken Berufsfeldorientierung und einem hohen Praxisbezug. Haupt-und nebenberufliche MitarbeiterInnen sowie Gastvortragende aus Industrie und Wirtschaft, sorgen durch den didaktischen Zugang für eine interdisziplinäre, international ausgerichtete Ausbildung auf höchstem Niveau. Das ermöglicht den AbsolventInnen der FH Kärnten einen zügigen Eintritt ins Berufsleben. Die Bestätigung für den erfolgreichen Paarlauf aus Theorie und Praxis, ist die maßgebliche Mitwirkung durch Absolventen des Studiengangs Architektur der FH Kärnten an den ausgezeichneten Projekten.

Der Studiengang Architektur wird am Standort Spittal an der Drau der FH Kärnten angeboten. Das Bachelor-Studium dauert sechs Semester und schließt mit dem akademischen Titel Bachelor of Science (BSc) ab. Das weiterführende Master-Studium Architektur dauert vier Semester und schließt mit dem akademischen Titel DiplomingenieurIn für technisch/wissenschaftliche Berufe (DI) ab. Die AbsolventInnen sind berechtigt, nach Absolvierung einer dreijährigen unselbständigen Beschäftigung die Ziviltechnikerprüfung abzulegen und Titel und Befugnis eines "Architekten" zu erwerben.

Die PreisträgerInnen im Überblick

Arch. Dipl. Ing. Reinhold Wetschko:

Österreichischer Bauherrenpreis 2013 (Zentralvereinigung der Architekten)

Arch. Mag. Dietmar Kaden:

Holzbaupreis Kärnten 2013

Kategorie: Architektur (Aussichtsturm Pyramidenkogel)

In Zusammenarbeit mit Prof. DI Dr. Hans Steiner und Absolventin Kathrin Ackerer.

Arch. Maga. Eva Rubin:

Holzbaupreis Kärnten 2013

Kategorie: Architektur (Sakralbau)

Mitarbeit von Absolventin Raffaela Lackner.

Dipl. Ing. Kurt Pock:

Auszeichnung im Rahmen des Holzbaupreises Kärnten 2013

Kategorie: Tragwerksplanung (See Spa am Weissensee)

Arch. Dipl. Ing. Reinhold Wetschko:

Anerkennung - im Rahmen des Holzbaupreises Kärnten 2013

Kategorie: Architektur (Atelierbau)

Mitarbeit von Absolvent Christian Probst.

