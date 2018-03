ORF Ö1-Journal um 5 und Abendjournal 18.00 h, 22. 10. 2013

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Journal um Fünf - 17:00 / Dienstag, 22.Okt 2013 17:00.00

PK Spindelegger, Faymann - Monika Feldner-Zimmermann

Stronach-Spende an "Team Stronach" - Wolfgang Werth Mobilfunkfrequenzen - Marco di Lorenzo

Syrien: Außenminister-Treffen in London - Margit Veigl

EU: Wieder Verhandlungen mit der Türkei - Ernst Kernmayer Nachrichten - Daniela Nikolay

Wetter - Jörg Stibor

Abendjournal / Dienstag, 22.Okt 2013 18:00.00

Wetter

PK Spindelegger, Faymann - Monika Feldner-Zimmermann

Stronach-Spende an "Team Stronach" - Wolfgang Werth

Strasser und OGH - Petra Pichler

Petrovic geht - Gerhard Eisinger

Metaller Verhandlungen - Manuel Marold

Mobilfunkfrequenzen - Volker Obermayr

Börse - Paul Schiefer

DiTech in finanziellen Nöten - Birgit Pointner

Syrien: Außenminister-Treffen in London - Margit Veigl

EU: Wieder Verhandlungen mit der Türkei - Ernst Kernmayer

EU: Weniger Zoll-Einnahmen - Raimund Löw

Absiedelungen im Eferdinger Becken - Jürgen Freimuth

Vorschau Austria Atletico - Adi Niederkorn

Nachrichten - Daniela Nikolay

JP: Endstation Jugendwerkhof: Zwangserziehung in der

DDR - Bea Sommersguter

Moderation: Christian Williwald

Regie: Christian Theiretzbacher

