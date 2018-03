Gazprom-CEO Alexander Medvedev als Referent auf EAGC 2013 im November in Brüssel bestätigt

London (ots/PRNewswire) - Alexander Medvedev, CEO von Gazprom Export, wurde jüngst als einer der Führungskräfte aus dem Energiebereich bestätigt, die an der Europäischen Herbst-Gaskonferenz vom 12. bis zum 13. November in Brüssel teilnehmen.

Medvedev wird im Rahmen des Executive Leadership Panel neben Führungskräften aus dem Gasgeschäft von Unternehmen wie GDF Suez, Eni, Total und Gasunie auftreten.

Alexander Medvedev, CEO von Gazprom Export

Jean-François Cirelli, Vize-Vorsitzender und Präsident von GDFSUEZ

Marco Alverà, Senior Executive Vice President,Midstream bei Eni

Philippe Sauquet, Präsident für Gas & Power bei Total

Geert Graaf, Chief Operations Officer und stellvertretender Vorsitzender bei Gasunie

Ein weiterer bestätigter Referent ist Marcel Kramer, Senior Counselfür dasManagement von OAO Gazprom, der an einer Diskussion zum Thema "Investing in Gas Infrastructure" ("Investitionen in Gas-Infrastruktur") teilnehmen wird. Kramer gemeinsam mit Repräsentanten von Unternehmen wie Fluxys, Allianz Capital Partners und Ernst & Young daran teilnehmen.

Jean Abiteboul, Präsident von Cheniere LNG International SARL, wird eine Präsentation zum Thema "How Will Europe Secure its Long-Term Gas: LNG, New Pipelines or Domestic Shale?" ("Langfristige sichere Gasversorgung in Europa: flüssiges Erdgas, neue Pipelines oder einheimisches Schiefergas?") halten. Gemeinsam mit ihm treten Führungskräfte von E.ON Global Commodities, Wood Mackenzie, BP und Gasunie auf.

Abiteboul und Kramer gehören auch zu den Nominierten für den EAGC "European Executive of the Year"-Award, deren Gewinner von der Branche gewählt werden.

