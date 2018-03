Klicka eröffnete 8. ExpertInnen-Forum des Fonds Soziales Wien

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka eröffnete heute Dienstag das 8. ExpertInnen-Forum des Fonds Soziales Wien (FSW) im Haus Leopoldau des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. Die Fachtagung stand unter dem Motto "Wer rastet der rostet - Autonomie durch Mobilität". Klicka begrüßte gemeinsam mit der Wiener SeniorInnenbeauftragten Angelika Rosenberger-Spitzy die TeilnehmerInnen. "In einer lebenswerten Stadt wie Wien bis ins hohe Alter mobil zu sein, schafft nicht nur ein großes Stück eigene Lebensqualität, sondern erleichtert auch die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mit ihren vielfältigen Angeboten unterstützt die Stadt Wien ältere Wienerinnen und Wiener dabei, so lange wie möglich aktiv und unabhängig zu bleiben", so Klicka in ihrer Eröffnungsrede.

Mobilität und die Zukunft des Alterns

Die Vortragenden des FSW-Expertinnen-Forums spannten den Bogen von psychologischen und medizinischen Aspekten der Altersmobilität bis hin zu neuen Therapiemodellen in der Rehabilitation. Die Darstellung aktueller sozialpolitischer Entwicklungen ermöglichte den TeilnehmerInnen einen Blick in die Zukunft des Alterns.

Ausgewählte Präsentationen der ExpertInnenvorträge stehen auf der Internetseite des SeniorInnenbüros der Stadt Wien unter www.senior-in-wien.at zur Verfügung.

Weitere Informationen: Servicetelefon der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien 01-4000-8580

