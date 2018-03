Lachen hilft! Benefiz-Kabarettgala zugunsten des Integrationshauses.

Wien (OTS) - Am 26.Oktober treten wieder bekannte österreichische KabarettistInnen und junge Nachwuchstalente zugunsten des Integrationshauses im Stadtsaal auf. Mit dabei sind diesmal Florian Scheuba, I Stangl, Rainer Nikowitz und Nadja Maleh.

"Der alte Schopenhauer hat's schon gewußt: das Schicksal mischt die Karten, wir spielen." Ein Satz, der auf das Integrationshaus und seine BewohnerInnen zutreffen würde. Er beschreibt aber auch das aktuelle Programm "Jackpot" von Nadja Maleh. Nadja Maleh, Tochter eines Syrers und einer Tirolerin, deren arabischer Name Salz bedeutet, bringt Pfeffer in die Kabarettszene. Mit großer Schauspielkunst springt sie zwischen verschiedensten skurrilen Figuren hin und her! I Stangl geht mit der Zeit, ist jetzt seine eigene Privatstiftung in Liechtenstein, hinter ihm steht ein Treuhänder aus den Bahamas, der ihn über einen Schweizer Finanzkonsulenten an eine Liechtensteiner Investorengruppe verleast, alles unter dem Dach der Stangl-Holding mit Sitz in einem Briefkasten in Panama. Rainer Nikowitz ist seit 1998 Kolumnist beim Nachrichtenmagazin "profil" - Spezialgebiet: Politsatire. Bei der seit 2005 alljährlich vom Branchenmagazin "Der österreichische Journalist" durchgeführten Wahl bislang sechs Mal zum "Kolumnisten des Jahres" gewählt. Florian Scheuba ist Kabarettist, Schauspieler, Autor und "Staatskünstler". Er wurde mit dem österreichischen und den deutschen Kleinkunstpreis, der Romy, und dem Fernsehpreis für Erwachsenbildung ausgezeichnet. Es gilt die Unschuldvermutung!

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt ausschließlich dem Integrationshaus zugute.

Lachen hilft



Kartenpreis: 34,50/39,50 Euro



Datum: 26.10.2013, um 20:00 Uhr



Ort:

Stadtsaal

Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien



