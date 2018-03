Brau Union passt die Bierpreise in Höhe der aktuellen Inflationsrate an

Linz (OTS) - Die aktuelle Inflation, erhöhte Personalkosten, der verstärkte Fokus auf heimische Rohstoffe sowie Investitionen in erneuerbare Energien führen auch in der Brau Union Österreich zu Preissteigerungen. Ebenso haben sich die externen Kosten für Fracht, Instandhaltung und Vertrieb erhöht. Dies konnte das Unternehmen in einigen Bereichen durch interne Einsparungen und erhöhte Effizienzmaßnahmen auffangen, jedoch müssen die gestiegenen Kosten durch eine moderate Preisanpassung kompensiert werden.

Die Bierpreise werden deshalb ab 1. Dezember 2013 angepasst. "Unser erklärtes Ziel ist es weiterhin, mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur pflegen" so Brau Union Generaldirektor Markus Liebl.

