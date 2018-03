Klicka empfängt AWO-Delegation (Arbeiterwohlfahrt) aus Baden-Württemberg

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka empfing vergangenen Montag eine Delegation der Arbeiterwohlfahrt aus der Stadt Freiburg in Baden Württemberg. Den viertägigen von GF Walter Kiss von der Volkshilfe Wien organisierten Aufenthalt in Wien nahmen die TeilnehmerInnen zum Anlass, an einer Führung durch das Rathaus teilzunehmen und um im Anschluss daran wichtige Informationen zum Thema Sozialpolitik, Wohnungspolitik und über den Pensionistenverband Wien zu erhalten. "Die steigende Lebenserwartung, aber auch eine zunehmende Geburtenrate lässt die Zahl der EinwohnerInnen in Wien stetig wachsen. Der massive Anstieg der Älteren hat auch erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie Familie, Arbeitswelt, Wirtschaft, Sozialsysteme, Wohnverhältnisse, Verkehr, Entwicklung der Infrastrukturen und auf Kultur und Information. Die Stadt Wien hat diese Herausforderungen rechtzeitig erkannt, eine Vielzahl an Maßnahmen entwickelt, die jetzt und in der Zukunft umgesetzt werden. Ältere Menschen lange in Beschäftigung zu halten und junge aktive SeniorInnen zu einer Vielzahl von Aktivitäten zu motivieren ist der Stadt Wien ein großes Anliegen. Sie erhalten unabhängig von Herkunft, Alter oder Einkommen jene Unterstützung, die sie zur Bewältigung des Alltags benötigen", so Klicka.

Sowohl Wolfgang Förster von der Magistratsabteilung 50, der über die Wohnbaupolitik im Roten Wien referierte, als auch Gemeinderat Siegi Lindenmayr als Landessekretär der Landesorganisation des Pensionistenverbandes Wien konnten viele Fragen beantworten.

AWO steht für soziales Engagement mit Tradition

Die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland ist seit 92 Jahren auf allen Feldern der sozialen Arbeit präsent. Der AWO Bezirksverband Württemberg e.V. ist die Basis der AWO Württemberg und als Mitgliederverband unverzichtbarer Bestandteil der AWO. Der Verein ist Träger der Freiwilligendienste und der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe.

