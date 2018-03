Globale Meinungsführer treffen sich am World Capital Markets Symposium in Kuala Lumpur

Kuala Lumpur (ots/PRNewswire) - Globale Meinungsführer treffen sich heute am World Capital Markets Symposium (WCMS) [Weltkapitalmärktesymposium], das von der Securities Commission Malaysia (SC) [malaysische Finanzaufsichtsbehörde] in Zusammenhang mit ihrem 20. Geburtstag veranstaltet wird.

Bei der Eröffnungssitzung wird der malaysische Premierminister Dato' Sri Najib Razak vor über 700 politischen Entscheidungsträgern, Vertretern globaler Finanzinstitutionen und der akademischen Welt sowie lokalen und ausländischen Medien aus mehr als 40 Ländern eine Grundsatzrede halten.

Auf dem WCMS 2013 werden bekannte Redner vortragen, darunter Lord Adair Turner, Senior Fellow, Institute for New Economic Thinking und ehemaliger Vorsitzender der Financial Services Authority, UK, The Honourable Sheila C Bair, ehemalige Vorsitzende der Federal Deposit Insurance Corporation, USA, und Dr. Fareed Zakaria, Editor-at-Large des Time Magazine und Moderator von Fareed Zakaria GPS, CNNs Vorzeigeprogramm für internationale Angelegenheiten.

Hans Hoogervorst, Vorsitzender des International Accounting Standards Board, und David Jeremy Wright, Generalsekretär der International Organisation of Securities Commissions, zwei Mitglieder von globalen Gremien von Rechnungslegungsexperten, werden ihre Meinung darlegen, wie ein starkes regulatorisches Fundament die Basis für einen nachhaltigen und widerstandsfähigen Kapitalmarkt bilden kann.

Seit dem ersten Symposium im Jahr 2009 hat sich WCMS zu einer führenden Plattform für Meinungsführer entwickelt, auf der Diskussionen und Debatten über die Chancen und Herausforderungen stattfinden, mit denen die Kapitalmärkte und die Wirtschaft im Allgemeinen konfrontiert sind. Das Symposium ist ebenfalls eine Plattform, die Investitionen in den malaysischen Kapitalmarkt anziehen soll, der nicht nur als ein fortschrittlicher Schwellenmarkt gilt, sondern der auch der größte Sukuk-Markt und Asiens drittgrößter Anleihenmarkt gemessen am BIP ist.

Bekannte Redner werden zu dem Thema "Redefining Markets: Sustaining Growth and Resilience" [Neudefinierung der Märkte: Unterstützung des Wachstums und der Marktbelastbarkeit] ihre Meinung über jene Faktoren wiedergeben, die integrative, widerstandsfähige und zukunftsfähige Kapitalmärkte untermauern. Des Weiteren werden auf dem Symposium die zunehmende Rolle Asiens und die Auswirkungen einer integrierten ASEAN auf die regionale Dynamik diskutiert.

Weitere Informationen über das WCMS finden Sie unter www.worldcapitalmarketssymposium.org.



Kontakt:

Karyn Nair Tel: +603 2176 8788 | +6012 710 1291 E-Mail:

karyn.nair @ ubm.com

Web site: http://www.worldcapitalmarketssymposium.org/