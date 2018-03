ORF III am 23. Oktober: Wissenschaftsgala 2013 und Kunsthistorikerin Elisabeth Vavra im "science.talk"

Außerdem: Zwei "kreuz und quer"-Dokus zur ORF-Bewegungsinitiative und "kult.film: Operation Blue Sky" mit Jessica Lange und Tommy Lee Jones

Wien (OTS) - Mit zwei ungewöhnlichen "kreuz und quer"-Dokumentationen über ebenso ungewöhnliche Menschen widmet sich ORF III am Mittwoch, dem 23. Oktober 2013, ab 20.15 Uhr der ORF-Bewegungsinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit". Zunächst zeigt Helmut Manningers Film "Mit dem Rucksack leichter werden", wie sich die Einwohner von Judenburg alle drei Jahre auf eine 74 Kilometer lange Pilgerreise begeben. Um 20.50 Uhr steht in der gleichnamigen Reportage von Ingolf Bauer "Der Marathonmönch", der bald schon jede Nacht 84 Kilometer laufen möchte, im Mittelpunkt.

Ein "science.talk spezial" präsentiert um 21.40 Uhr die Highlights der Wissenschaftsgala 2013 vom 17. Oktober aus dem Auditorium Grafenegg, in deren Rahmen auch heuer wieder herausragende wissenschaftliche Leistungen mit Anerkennungs- und Würdigungspreisen ausgezeichnet wurden. In der Diskussion "Zukunft 2030" begrüßt Moderatorin Barbara Stöckl den Zukunftsforscher Prof. Horst Opaschowski, den Verhaltensforscher Univ.-Prof. Kurt Kotrschal und die Wissenschaftsjournalistin Dipl.-Ing. Ute Woltron. In der Diskussion im Rahmen der Wissenschaftsgala sollen neue Wege zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft gefunden werden, die auf dem Dialog zwischen Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft und Kultur basieren.

Um 22.30 Uhr geht es mit wissenschaftlichen Fragestellungen weiter:

Kunsthistorikerin und Mittelalterspezialistin Elisabeth Vavra ist zu Gast bei Barbara Stöckl in der ORF-III-Wissenschaftssendung "science.talk". Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit Fragen zum Lebensalltag im Mittelalter, zum Stellenwert von Ehe und Familie sowie zum Umgang mit Krankheiten und Behinderungen. Anhand von Bildern, Texten und archäologischen Fundstücken erschließt die Leiterin des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Krems die damalige Lebenswelt der Menschen und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt die Historikerin Einblicke in ihr Forschungsfeld.

Im Rahmen der Filmreihe "kult.film" zeigt ORF III um 23.05 Uhr Tony Richardsons Drama "Operation Blue Sky". Neben Jessica Lange, die für ihre Rolle als vernachlässigte Ehefrau mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, sind Tommy Lee Jones und Chris O'Donnell zu sehen.

