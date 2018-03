"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Koalition Neu - wie geht das?

Mittwoch, 23. Oktober 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Das blaue Auge von der Nationalratswahl schmerzt noch immer. Die Zauberformel, mit der bei Rot-Schwarz alles besser werden soll, heißt: "Neuer Stil". Erkennbar ist er aber noch nicht. In den Verhandlungsteams sind kaum Frauen und junge Politiker. Stattdessen feilschen wieder einmal Landesfürsten, Sozialpartner und alte Füchse um die wichtigsten Reformthemen unseres Landes - natürlich hinter verschlossenen Türen. Koalition Neu - wie geht das?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer anlässlich der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP live im Studio u.a. mit Heidi Glück (Strategie- und Politikexpertin und ehemalige ÖVP-Kanzlersprecherin), mit Josef Broukal (Moderator, Autor und ehemaliger SPÖ-Politiker) sowie mit Thomas Hofer (Politikberater). Als Analysegast ist Gernot Bauer vom Magazin "Profil" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "SPÖ und ÖVP versprechen einen "neuen Stil" und mehr Reformeifer. Wird die Koalition in den nächsten fünf Jahren mehr voran bringen?"

