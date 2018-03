ERINNERUNG Pressegespräch Hauptverband und Wifo: "Finanzkrise, Sparzwang und Perspektiven für die Systeme der sozialen Sicherheit"

Wien (OTS) - Die Maßnahmen zur Bewältigung der Finanzkrise zwingen europaweit zum massiven und spürbaren "Einsatz des Rotstiftes" bei den öffentlichen Ausgaben. Ein Umstand, der sich auch auf die Systeme der sozialen Sicherheit auswirkt. Vor allem am Beginn der Finanzkrise haben aber diese Systeme die schlimmsten Auswirkungen für die Bevölkerung abgemildert.

Wie geht es mit dem Sozialstaat in Zukunft weiter?

Antworten darauf diskutieren ExpertInnen im Rahmen der 7. Sozialstaatsenquete, veranstaltet vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, am 23. Oktober in Wien.

Die Enquete mit dem Titel "Wie verändert die Finanzkrise die Systeme der sozialen Sicherheit in Österreich und in Europa" präsentiert eine Bestandsaufnahme der Auswirkungen der Finanzkrise auf die Soziale Sicherung, zeigt Ansatzpunkte für die soziale Krisenbewältigung und prognostiziert mögliche langfristige Entwicklungslinien des Sozialstaates.

Anlässlich der 7. Sozialstaatsenquete laden wir Sie daher recht herzlich zum Pressefrühstück

"Finanzkrise, Sparzwang und Perspektiven für die Systeme der sozialen Sicherheit"

Zeit: Mittwoch, 23.Oktober 2013, 9.00 Uhr

TeilnehmerInnen:

Dr. Josef Probst (Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger)

Prof. Dr. Karl Aiginger (Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung)

Prof. Dr. Werner Sesselmeier (Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau)

Prof.in Dr. Brigitte Unger (Wissenschaftliche Direktorin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf)

Prof. Dr. Herbert Obinger (Zentrum für Sozialpolitik an der Universität Bremen)

Ort: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Kundmanngasse 21-23,

1030 Wien

Sitzungssaal 1321

