"Die große Chance" - zweite Live-Show am 25. Oktober in ORF eins

Zehn Acts und nur fünf Tickets für das Halbfinale

Wien (OTS) - Sänger, Rapper, Tänzer und ein "Food-Artist" - wer schafft es ins Halbfinale? Am Freitag, dem 25. Oktober 2013, gehen bei der zweiten "Die große Chance"-Live-Show mit Andi Knoll und Alice Tumler um 20.15 Uhr in ORF eins zehn weitere Acts ins Rennen um die restlichen fünf Startplätze. Ihren Favoriten unter den zehn Talenten wählen die Fernsehzuschauer mit der Telefonnummer 09010 5909 und angehängter Kandidatennummer von 01 bis 10. Es ist ebenfalls möglich, an dieselbe Nummer mit angehängter Kandidatennummer eine SMS zu schicken (50 Cent pro Anruf oder SMS). Die vier Erstplatzierten des Televotings, also die Talente, die die meisten Stimmen vom Publikum erhalten, sind sofort weiter. Der fünfte Platz wird per "Speed-Voting" ermittelt. Jeder der Juroren wählt aus den verbliebenen Acts einen Favoriten. Für diese vier Teilnehmer können die Zuschauer/innen noch einmal stimmen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen schafft es ebenfalls ins Semifinale.

Diese zehn Talente gehen am Freitag, dem 25. Oktober, an den Start:

Dance Industry: Showtanzgruppe und LED-Künstler aus Kärnten - die jungen Tänzerinnen und Tänzer beeindruckten durch Professionalität, Engagement und Kreativität. Choreographie und LED-Kostüme sind selbst entwickelt und angefertigt. Karina Sarkissova gab ihnen das Ticket für die Live-Show: "Ich hatte an diesem Tag viele Favoriten, aber habe mich für diejenigen entschieden, die sich einfach etwas Spezielles für die Show überlegt haben."

Sarah Delija, 21 Jahre: Sängerin aus Linz - Sarah studiert Jus in Linz. Ihr Traum ist es, singende Juristin zu werden. Früher sang sie immer mit ihrer Oma, die dazu Zither spielte. Die Jury begeisterte sie mit ihrer Version von Björks "It's Oh So Quiet". Sido brachte es auf den Punkt: "Bei Sarah Delija waren wir uns alle vier einig, dass diese junge Dame in die Live-Shows mitkommen muss."

diese gute: Fünfköpfige Rap-Band aus Wien - angeführt von ihrem Producer/Rapper Frangin, begleitet von den Rappern/Songwritern John Smile, Johnny Black und Eddynamic, bietet "diese gute" gekonnt eine Mischung aus Hip-Hop und anderen Musikgenres in deutscher, englischer und französischer Sprache. Ihnen wurde sogar die Ehre zuteil, im Parlament vor dem Bundespräsidenten aufzutreten. In ihrer Vorrunde haben sie auch Jurorin Karina Sarkissova mit ihrem Titel "Bist du deppert" begeistert: "Das war eine Performance, die alle mitgerissen hat. Ich fand sie wahnsinnig cool, toll und lustig."

Christian Durstewitz, 24 Jahre: Sänger aus Deutschland - sein Vater Claus hat sich in der zweiten Staffel ins Finale gesungen - und jetzt möchte Christian es ihm gleichtun. Castingerfahrung konnte er bereits in Deutschland bei "Unser Star für Oslo", der Vorentscheidung zum "Eurovision Song Contest 2010", sammeln. Bei der Vorrunde beeindruckte er Sido mit einem selbst geschriebenen Song. Sido: "Ich habe mich für ihn wegen der Stimme entschieden! Von den Sängern war er in seiner Vorrunde definitiv der beste, und das muss man einfach honorieren."

Philipp Genetti, 21 Jahre: Sänger und Musiker aus Südtirol. Philipp beschreibt sich selbst als sehr engagiert, charismatisch, freundlich, neugierig, optimistisch und voller ansteckender Lebensfreude. Mit seiner positiven Art und seiner fröhlichen Eigenkomposition "Nur ein Lied" zog er Juror Peter Rapp auf seine Seite. Peter Rapp nach der Vorrunde: "Wir haben viel diskutiert und 'the winner is': Philipp Genetti."

Christiana Nwosu, 14 Jahre: Sängerin aus der Steiermark - Christiana hat afrikanische und österreichische Wurzeln, worauf sie sehr stolz ist. Sie liebt es, zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Eine Reise zu ihren nigerianischen Wurzeln inspirierte sie zu ihrem besonderen Gesangsstil. Mit ihrer Performance des Titels "Agua de beber" von Antonio Carlos Jobim überzeugte sie vor allem Zabine: "Sie ist dreizehn Jahre alt und nach ihrem Auftritt hatte ich Tränen in den Augen. Sie ist ein totaler Stern."

Florian Ragendorfer, 20 Jahre: Sänger aus Niederösterreich - Florian macht eine Ausbildung zum Mediendesigner - seine Leidenschaft ist aber das Singen. Voriges Jahr ist er beim Casting von "Die große Chance" noch in den Vorrunden gescheitert, diesmal überzeugte er mit seiner Version von Ed Sheerans "Give Me Love" vor allem Sido von seinem Talent. "Sehr viele Leute haben in seiner Vorrunde sehr gut gesungen" - Sidos Wahl fiel aber auf Florian Ragendorfer.

Johannes Raupl, 8 Jahre: Harmonika- und Gesangstalent aus Kärnten -Johannes interessierte sich schon als Kleinkind für Musik. Seine Eltern, beide von Beruf Lehrer, unterstützten diesen Wunsch und so bekam Johannes mit zweieinhalb Jahren ein Kinder-Schlagzeug und eine Plastik-Kinderharmonika. Im Kindergarten besuchte Johannes die musikalische Früherziehung und lernte Blockflöte. Die Begeisterung für die Musik ist ihm nach wie vor geblieben. Von Juror Sido erhielt er für sein Lied "Der Lehrer in der Schule", bei dem er sich selbst an der Harmonika begleitete, sein Ticket für die Live-Shows. Sido nach der Vorrunde: "Ich entscheide mich für den jüngsten Kandidaten der heutigen Sendung. Er hat das wirklich super gemacht."

Charles Raven, 34 Jahre: Sänger aus Wien - im "normalen" Leben baut er Boote um. Dazu pendelt er zwischen Hamburg, Berlin und Österreich. Mit einer Eigenkomposition schaffte er es, von Karina Sarkissova mit in die nächste Runde genommen zu werden. Karina Sarkissova: "Mich hat sein Act mit meinen ganzen Emotionen bis ins All geschossen - und deshalb darf Charles Raven mit in die Live-Shows."

Nathan Wyburn, 24 Jahre: Food-Artist aus England - Nathan kam zur "Großen Chance" weil für ihn Kunst in Österreich einen wichtigen Stellenwert hat und er deshalb hier seine eigene Kunst präsentieren möchte. Mit seiner "Food-Art" beeindruckte er besonders Jurorin Zabine: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man aus einem Toast ein solches Kunstwerk machen kann - und Nathan hat das einfach genial gemacht."

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Begleitend zu den Live-Shows bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen oder einer der Generalproben im Studio dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Live-Shows zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet. Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

