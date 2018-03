Mit Doris Hofmann frische Kraft bei M.A.N.D.U.

Linz (OTS) - Doris Hofmann (23), die aktuelle "Vize-Miss Austria 2013", verstärkt seit Oktober das Team von M.A.N.D.U. und bringt sich beim Franchisegeber in Linz im Marketing ein. Die ausgebildete Pädagogin nutzte das Angebot aus der Wirtschaft und begründet den Schritt damit, dass für sie Muskeltraining das wahre Make-up von Innen ist, und führt weiter aus: "Ich bereitete mich auf alle Wahlen mit M.A.N.D.U. vor und freue mich darauf, als Lehrerin Kinder zu unterrichten, nutze jedoch vorab die Chance zur Abrundung meiner Ausbildung." Der Kontakt ist das Ergebnis der Partnerschaft zwischen der Miss Austria Corporation (MAC) und M.A.N.D.U., wodurch "wir Doris Hofmann im Zuge der Miss-Wahlen 2013 kennen und schätzen gelernt haben", führt Geschäftsführer Oliver Strauss aus.

Viel Erfolg bei der Miss Universe-Wahl

Am 09. November 2013 findet die "Miss Universe Wahl" in Moskau statt. Doris Hofmann vertritt Österreich als "Botschafterin" bei dieser Wahl der schönsten Frau der Welt und bricht heute (22.10.2013) nach Moskau auf. Diese Veranstaltung wird von Donald Trump organisiert und zählt neben der Miss World Wahl zu den zwei wichtigsten internationalen Schönheitswettbewerben der Welt. "Die gesamte M.A.N.D.U. Familie wünscht Doris Hofmann alles Gute und freut sich, wenn Sie bald wieder bei uns im Team mithilft, unseren Kunden ein einzigartiges Erlebnis im Muskeltraining zu ermöglichen", so Philipp Kaufmann (KaufmannGruppe). "In den letzten Monaten habe ich viele Chancen erhalten" freut sich Doris Hofmann auf die Erfahrungen bei der Miss Universe-Wahl. "Wer ähnliches erleben will und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, kann sich jetzt noch für die aktuelle Miss Austria-Wahl unter www.miss-austria.at anmelden" so Miss-Austria Geschäftsführerin Silvia Schachermayer.

Informationen über M.A.N.D.U.

M.A.N.D.U. ist ein einzigartiges, neuartiges Franchise-Konzept, welches die Vorteile eines Mikro-Studios, der innovativen EMS-Technologie und eines Personal-Trainers kombiniert. Der Franchise-Geber firmiert unter "M.A.N.D.U. one life GmbH" mit Sitz in Linz. Das Unternehmen wurde von Toni Klein gegründet, wird in einer Partnerschaft mit der KaufmannGruppe geführt und von Oliver Strauss geleitet.

