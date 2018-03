FPÖ-Mölzer: FPÖ-EU-Delegation trug zur Niederlage der Abtreibungs-Lobbyisten bei

Sogenannter Estrela-Bericht wurde an Ausschuss zurückverwiesen - EVP-Fraktion zeigte Beispiel von bürgerlicher Feigheit

Wien (OTS) - Die Zurückverweisung des Berichts "über sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte" an den zuständigen Ausschuss sei eine Niederlage der linken Abtreibungs-Lobbyisten, sagte der freiheitliche EU-Delegationsleiter Andreas Mölzer nach der Abstimmung im Europäischen Parlament. "Und daran beteiligt ist auch die FPÖ-Delegation, die für die Zurückverweisung gestimmt hat", fügte Mölzer hinzu.

Befremdlich sei, so der freiheitliche EU-Mandatar, das Verhalten der Europäischen Volkspartei gewesen. "Die sogenannten Bürgerlichen haben im Plenum gegen den Estrela-Bericht, der Abtreibungen zu einem 'Menschenrecht' erklären will, nichts unternommen. Erst als die EU-skeptische Fraktion Europäische Konservative und Reformisten den Zurückverweisungsantrag gestellt haben, ist Bewegung in die Sache gekommen. Dann konnte der linke Wahnsinn zumindest vorläufig zu Fall gebracht werden", berichtete Mölzer.

Der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr zeigte sich empört, dass über den Estrela-Bericht überhaupt im Plenum abgestimmt wurde. "Aufgabe der Europäischen Union sollte es eigentlich sein, Familien zu fördern und nicht Abtreibungen zu erleichtern. Es ist nur zu hoffen, dass sich nun im zuständigen Ausschuss die Kräfte der Vernunft durchsetzen", schloss Obermayr.

