Falter: NSA-Aufdecker Glenn Greenwald im Exklusivinterview

Guardian-Journalist und Snowden-Kontaktmann spricht über den von ihm aufgedeckten NSA-Skandal, Snowdens Leben und das Versagen der Medien

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung FALTER veröffentlicht in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe ein ausführliches Exklusivinterview mit dem US-Journalisten und NSA-Aufdecker Glenn Greenwald. Greenwald ist der Vertrauensmann des NSA-Whistleblowers Edward Snowden.

Greenwald erzählt im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk offen, wie er den größten Scoop seines Lebens fast verpasst hätte.

Snowden habe Greenwald anonym ein Monat lang per Email um einen verschlüsselten Chat gebeten. Greenwald habe das Ansuchen ignoriert, denn er werde "als Journalist immer wieder von Leuten kontaktiert, die verrückte Stories erlebt haben wollen".

Über die US-Regisseurin Laura Poitras habe Snowden dann doch Zugang zu Greenwald gefunden. "Ich begann seine Dokumente zu lesen und (...) wusste, dass der Fall eine enorme Explosion in der ganzen Welt auslösen würde."

Greenwald schildert dem Falter, wie er jeden Tag mit Snowden kommuniziert und er spricht auch über seine neue Plattform, für die er nach seinem Abgang beim Guardian arbeiten wird: "Die Leute erkennen, dass man als Journalist gegenüber den Mächtigen aggressiver auftreten muss." Auch deshalb habe er sich mit E-Bay Gründer Pierre Obidyar zusammengeschlossen, um ein neues Medium zu gründen.

Greenwald, der in Rio lebt, fühlt sich trotz seiner brisanten Enthüllungen über den US-Geheimdienst als "freier Mann", denn: "Ich mache mich nicht verrückt und schaue nach, ob ein fremdes Auto vor meiner Türe parkt. Wenn ich paranoid werde, hätte der Überwachungsstaat ja sein Ziel erreicht und mich auf einen kleinen Bewegungsradius beschränkt. Das ist ja sein Ziel."

Das gesamte Interview erscheint im aktuellen Falter, der morgen Mittwoch am Kiosk oder heute ab 17 Uhr als E-Paper via falter.at oder via App erhältlich ist.

