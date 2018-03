US Botschafterin Alexa Wesner von Präsident Fischer akkreditiert

Wien (OTS) - Heute Dienstag, 22. Oktober, hat Botschafterin Alexa Wesner Bundespräsident Heinz Fischer ihr Beglaubigungsschreiben überreicht. Nach der feierlichen Zeremonie in der Präsidentschaftskanzlei lud sie in der US Botschaft zu einem Empfang.

