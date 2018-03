SP-Tanja Wehsely/Vana(Grüne) zu Equal Pay Day: "Bessere Jobchancen für mehr Einkommensgerechtigkeit"

SPÖ (OTS/Wien-Klub) - "Die Jobchancen von Frauen gezielt zu verbessern, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Schließen der Einkommensschere" halten die stellvertretende waff-Vorstandsvorsitzende ,SP-GRin. Tanja Wehsely, sowie die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen, GRin. Monika Vana, anlässlich des heurigen Wiener Equal Pay Days heute, Dienstag fest.

Wehsely und Vana: "Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege ist immer noch überwiegend Frauensache. Und diese Doppelbelastung schmälert die Job- und Karrierechancen von Frauen. Mit den punktgenauen Frauenförderprogrammen des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) unterstützen wir daher gezielt die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt und fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie."

Im Mittelpunkt der Frauenprogramme stehen Beratung zu individuellen beruflichen Entwicklungschancen und finanzielle Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung.

Frauen mit höchstens Pflichtschulabschluss empowern

"Auch wenn jeder Tag, an dem Frauen nicht gleich viel wie Männer verdienen, ein Tag zu viel ist, so sind Frauen in Wien doch um einiges besser dran, " betonen die beiden Gemeinderätinnen. Die Wienerinnen verdienen am meisten, sind am besten ausgebildet und auch die Erwerbsquote liegt hier mit 79,2 % weit über dem österreichischen Durchschnitt (71,0%). Wehsely und Vana: "Das ist das Ergebnis einer verantwortungsvollen Frauen- und Arbeitsmarktpolitik! Deswegen werden wir nicht locker lassen, sondern diesen Weg konsequent fortsetzen. Im Rahmen des Qualifikationsplans Wien 2020 wollen wir vor allem Mädchen und Frauen, die höchstens die Pflichtschule absolviert haben, mit ganz speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Unterstützungsangeboten von der Berufsorientierung- und ausbildung bis zum Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen entsprechend empowern."

Im Hinblick auf effiziente Maßnahmen zum Schließen der Einkommensschere weisen die beiden Politikerinnen außerdem dezidiert auf die Vorbildwirkung des öffentlichen Dienstes durch die Einkommenstranparenzberichte und die Koppelung der öffentlichen Auftragsvergabe an die Frauenförderung hin.

Punktgenaue Frauen - Förderprogramme bieten Unterstützung für WiedereinsteigerInnen und beim Weiterkommen im Beruf

Ein wichtiger Baustein zur Gleichstellung und damit zur Verbesserung der Jobchancen von Frauen ist das waff-Programm für WiedereinsteigerInnen. Der waff hilft schon vor dem Jobausstieg, wenn sich wichtige Fragen stellen:

-Kann ich in meinen alten Job zurück?

-Kann ich die Babypause für eine Weiterbildung nutzen?

-Was kann ich tun, damit mir der Aus- und Wiedereinstieg gut gelingt? Der waff unterstützt bei der optimalen Planung des Aus- und Wiedereinstiegs. Ist eine Aus- oder Weiterbildung notwendig, gibt es finanzielle Förderung. Das Programm richtet sich nicht nur an berufstätige Frauen, die den Wiedereinstieg planen, sondern auch an Männer.

Arbeitslose Frauen, die nach Kinderbetreuungszeiten wieder einsteigen wollen, sind beim AMS Wien richtig. Das vor kurzem eröffnete abz*Frauenberatungszentrum in Wien-Simmering bietet im Auftrag des AMS Wien ebenfalls spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote für Frauen.

FRECH - Frauen ergreifen Chancen - ein weiteres wichtiges Unterstützungsangebote des waff für Frauen

Dieses spezielle Programm bietet hochwertige Beratung und Weiterbildungsförderung bis zu Euro 3.700,- für beschäftigte Frauen, die sich beruflich verändern wollen und die maximal über einen Lehrabschluss oder einen BMS-Abschluss verfügen. Alle Infos zu den waff Frauenförderprogrammen gibt es beim waff Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung; Tel. 217 48 - 555; Nordbahnstraße 36, 1020 Wien, www.waff.at

